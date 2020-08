Kako najlažje preprečiti kaljenje krompirja

Zlasti v toplem in vlažnem okolju krompir hitro začne kaliti, s tem pa izgubi čvrstost in veliko hranljivih snovi. Za njegovo shranjevanje je zato primerna temna, hladna in suha klet. Če te nimate, njegovo svežino podaljšajte na preprost način. In sicer tako, da v bližini zaboja, v katerem ga shranjujete, ne skladiščite jabolk. Jabolka namreč sproščajo etilen, plin, ki pospešuje kalitev gomoljev.



Na podoben način kot jabolka na krompir vplivajo tudi banane in čebula. Da bi okusni gomolji dlje ohranili čvrstost, jih zato ne shranjujte v njihovi bližini.