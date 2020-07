Kako najlažje odstraniti madeže sadja in sadnih sokov

Pred nami je čas sočnih in sladkih sadežev. Sladkanje z njimi pa ima, zlasti pri otrocih, tudi neljube posledice. Neredko namreč pristanejo na majici, hlačah ali jopici in tam ostanejo trdovratni madeži. Na srečo obstajajo pripomočki, s katerimi so zlahka premagljivi. Mešanica soka limone in alkoholnega kisa Alkoholni kis in sok limone zmešajte v razmerju ena proti ena in mešanico nanesite na madež, počakajte nekaj minut ter tkanino operite ročno ali v pralnem stroju pri temperaturi, ki jo dopušča. Sol Drugi učinkovit način vključuje sol: posujte jo na madež, počakajte nekaj minut, posledico nezgode sperite s hladno vodo in oblačilo operite tako, kot to sicer počnete običajno. Alkohol in voda Še eno učinkovito sredstvo predstavlja mešanica medicinskega alkohola in vode v razmerju tri proti ena. Z njo polijte madež, počakajte, da čistilo zmehča trdovratno umazanijo, in oblačilo operite. Jedilna soda Jedilno sodo zmešajte z vodo, da dobite gosto pasto, in jo nanesite na madež. Pustite učinkovati nekaj ur, nato pa oblačilo operite v pralnem stroju oziroma na roke.