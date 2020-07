Kako najlažje očistiti steklokeramično kuhalno ploščo

Ker vsak dan pripravljate okusne obroke in ker med kuhanjem vselej pride tudi do različnih nezgod, na steklokeramičnih ploščah kaj radi nastanejo trdovratni madeži. A taki so le na videz, kajti obstaja način, da bo vaš štedilnik znova čist in sijoč. Naravno čistilo Da za to ne potrebujete posebnih čistil, dokazuje članica facebook skupine Cleaning Tips & Tricks, ki je na omenjenem omrežju delila naslednji trik. Potem ko je očistila svoj štedilnik, ni bila povsem zadovoljna z rezultatom, kajti na gladki površini so ostali beli madeži. V roke je vzela otroško olje, nekaj kapljic kanila na tkanino ter z njo zloščila površino, ki je zasijala kot nova. Drugi uporabniki so bili nad idejo navdušeni in so potrdili njeno učinkovitost.



Avtorica pa je dodala, da enak učinek premore tudi eterično olje pomaranče, pod vplivom katerega kuhinja po čiščenju še prijetno diši.