Kako najbolje izkoristiti črni petek: zlati nasveti za nakupovanje

Dobra priprava je polovica nakupa. Zato se na črni petek 2021 maksimalno pripravite in bodite obveščeni o vsem, kar vas zanima.

Naredite seznam

To je odličen korak pred vsakim nakupovanje, še posebej pa vam lahko pride prav na črni petek, ko je mogoče pričakovati neznosno gnečo. Dobro premislite, kaj potrebujete in kaj bi radi kupili. Ne pozabite, da se bliža božič, zato je tudi priložnost za nakup božičnih daril.

Določite proračun

Ugotovite, koliko denarja lahko in želite porabiti. Nima se smisla zadolževati, si delati minusa na računu, pretirano kupovati na obroke, če si tega na koncu ne morete privoščiti. Bodite realni. Določite najnižji in najvišji znesek, ki ga ne boste prekoračili. In tega se držite!

Brskajte po spletu

Vsaka prava trgovina ima dobro in redno posodobljeno spletno stran. Zagotovo bo dovolj trgovin vnaprej na spletni strani objavilo, kaj bodo »black friday« popusti in koliko bo teh popustov. Brskajte po spletnih straneh glede na svoj seznam in nato zapišite informacije, ki ste jih izvedeli, da boste lažje krmarili in organizirali.

Primerjajte cene

Po nekaterih raziskavah se je izkazalo, da je bilo kar 85 odstotkov izdelkov, ponujenih po »super cenah« na črni petek, na voljo po enaki ceni pol leta prej. Potrudite se, da imate vse informacije, internet pa je najboljše orodje za to.

Naredite načrt

Pomislite, katere trgovine želite obiskati (glede na vaš seznam) in si pripravite »bojni plan«. Ni vam treba tavati in izgubljati časa za hojo od trgovine do trgovine. Z dobrim načrtom boste poleg denarja prihranili tudi čas in živce.

Oborožite se s potrpežljivostjo

Bodite potrpežljivi in ​​dobro razpoloženi. Ni potrebe po kopiranju prizorov iz informativnih oddaj, ki prikazujejo gneče pred trgovinami v ZDA. Samo počasi in po načrtu. Nič ni vredno vaših živcev, časa in dobre volje.

Izberite spletno nakupovanje

Da bi se izognili gneči, ki v času pandemije nikakor ni priporočljiva, je najboljša možnost nakupovanje prek spleta. Večina trgovin ima svoje spletne trgovine, ki delujejo zelo enostavno in večinoma ponujajo dodatne popuste kot spodbudo za tovrstno nakupovanje. Iz udobja svojega doma lahko z nekaj kliki dobite verjetno vse na seznamu. Seveda se prepričajte, da kupujete na preverjenih spletnih mestih in v trgovinah, ki jih poznate, ter se pozanimajte o možnostih vračila.

Kiber ali spletni ponedeljek – idealen za nakupovanje v pandemiji

Če vas zanima samo spletno nakupovanje, potem je kiber ali spletni ponedeljek idealen za vas. Na ta ponedeljek ni treba dolgo čakati, saj je na sporedu takoj po črnem petku (29. november). Čeprav samo ime namiguje, da bi načeloma lahko pričakovali popuste le za tehnološke igračke, temu ni tako. Ime »kiber« so mu nadeli zato, ker se takrat popusti selijo na splet, kupite pa lahko takorekoč vse. Pri nas sicer ni tako priljubljen kot je recimo čez lužo, a ker je internet globalna zgodba, vam nihče ne prepoveduje nakupovanja v tujih trgovinah. Preverite le, ali obstaja dostava v Slovenijo in koliko vas bo stala.