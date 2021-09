Kako na zraku posušiti zadnje vrtne cvetlice, da bodo dom krasile tudi v hladnejših dneh

Vrtovi počasi menjajo barve in videti je vse več rumenih, oranžnih in rdečih odtenkov. Seveda govorimo o listju, cvetijo namreč le še tiste najbolj vztrajne in proti mrazu odporne rastline. To pa seveda ne pomeni, da si notranjosti svojih domov v tem času ne moremo okrasiti s cvetjem. Na tržnicah in v cvetličarnah je še vedno mogoče dobiti čudovite šopke, lahko pa prostore dekoriramo tudi s suhimi cvetlicami. Te so v zadnjem času izjemno trendi, zato spodaj opisujemo postopek, kako čudovite suhe šopke pripraviti kar doma.