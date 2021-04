Kako legalizirati starejši objekt, dozidan in obnovljen brez papirjev

Spoštovani,semin z otroki smo podedovali kmetijo in hišo. Hiša, stara okrog 200 let, je bila obnovljena in dozidana brez papirjev. Prosim vas, da mi poveste, kam se lahko obrnem glede ureditve papirjev.Hvala.---Spoštovani,zanima me, kakšen je postopek legalizacije majhne hiške, ki je bila zgrajena pred tridesetimi leti, pred tem pa je tam stala nekakšna uta.Lastnica je bila mama, ki pa je žal preminula, sedaj je hiška predmet zapuščinske razprave. Hiša je velika okrog 60 m2.Hvala za odgovor.