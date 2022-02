Kako izbrisati vse, kar Google ve o vas?

Najbrž je vsem jasno, da bi morali tudi na spletu vedno prebrati pravila uporabe. A realnost je drugačna, uporabniki pa po večini neodgovorni, zato pogosto ne vedo, kaj so s klikom na »Strinjam se« pravzaprav potrdili. Vse več ljudi trdi, da je sicer podjetjem, kot je Google, skoraj nemogoče preprečiti sledenje uporabnikom, zato se tehnološki gigant, ki vse skupaj zanika, že sooča s številnimi tožbami.

Vendar pa vam ni treba verjetni na besedo in lahko zlahka preverite, kaj Google ve o vas. Za to se morate najprej prijaviti v svoj račun na Googlu, v meniju na levi izbrati Podatki in zasebnost / Nastavitve zgodovine / Dejavnost v spletu in aplikacijah. Nato je dovolj, da kliknete na gumb Izklopi in Google preneha spremljati vaše spletno obnašanje.

Sliši se preprosto, a strokovnjaki opozarjajo na težavo. Ob izklopu sledenja naprave, kot sta Google Home in pametni zvočniki Google Nest, postanejo skoraj neuporabne. Enako velja za Zemljevide, aplikacije za zmenke in vse storitve, ki za delovanje zahtevajo lokacijo uporabnika.

Če ne želite izklopiti storitve, ki zahteva vaše podatke o lokaciji, lahko izklopite sledenje tudi tako, da znova odprete Podatki in zasebnost / Nastavitve zgodovine / Zgodovina lokacij. Od tam lahko tudi izbrišete shranjeno zgodovino in izberete možnost samodejnega brisanja, s katero nastavite, da se podatki izbrišejo po določenem času.