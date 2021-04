Kako izbrati pravi stanovanjski kredit

»Ljudje nismo roboti. Vsak ima svoje življenje, svojo zgodbo, želje in zmožnosti. In čeprav kdo včasih reče, da se v banki vse vrti samo okrog številk, to ne drži povsem. Smo tudi vaši svetovalci,« pove za uvod Špela Lipovšek, osebna bančna svetovalka v poslovalnici Nove KBM na Stritarjevevi ulici v središču Ljubljane.Preverite, kakšen je postopek za pridobitev kredita TUKAJ