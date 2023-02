Kakšna je vaša popolna sedežna garnitura? Velika, udobna, mehka, prostorna, obdana s številnimi blazinami? Tako velika, da lahko na njej udobno ležita dve osebi, ali takšna, da jo lahko prilagajate glede na vaše potrebe? Sedežne garniture so osrednji kos pohištva v vsakem domu, na katerem preživimo veliko časa, zato je pomembno, da so poleg udobja tudi funkcionalne in kakovostne. Preberite, kako izbrati popolno sedežno garnituro.

Prava velikost sedežne garniture

Prostorna sedežna garnitura je nujna, če želite na njej udobno preživeti čas sami, s partnerjem ali z otroki. Naj bo takšne velikosti, da bodo na njej vsi našli dovolj prostora, obenem pa naj bo prave velikosti, da ne daje občutka utesnjenosti ali omejuje ključnih prehodov v prostoru. Pri majhnih prostorih je izbira primerne sedežne garniture veliko večji izziv kot pri večjih, kjer se lahko poleg velikosti igrate tudi z različnimi oblikami in postavitvami. Če imate prostor samo za dvo- ali trosed, lahko dodatne površine pridobite s tabureji ali modeli sedežnih, ki imajo podaljšano sedišče.

Izberite obliko sedežne, ki je primerna za vaš prostor

Prostor narekuje tudi obliko sedežne, ki jo bomo umestili v dnevno sobo. Največkrat sedežne garniture potisnemo ob steno ali v kot, lahko pa jih postavimo tudi kot samostojen kos pohištva na sredino prostora. Oblike sedežnih garnitur so različne, od linearnega dvo- in troseda, kotne sedežne garniture do modularnih sestavov, ki jih lahko poljubno prilagajate glede na prostor in potrebe. Poleg sedežnih garnitur razmislite tudi o možnosti izbire zof ali počivalnikov, ki lahko prav tako dopolnijo prostor in vam nudijo vse udobje, ki ga potrebujete.

Ne zanemarite izbire materiala

Tako kot oblika in velikost je pomemben tudi material, iz katerega je sedežna izdelana. Med najbolj funkcionalnimi in praktičnimi rešitvami je tekstil, ki je udoben, topel in enostavno vzdržljiv material. Poleg tega, da ga je enostavno očistiti, so nekatere vrste tkanin odporne tudi proti praskam, kar je še posebej priročno, če si sedežno delite s krempljastimi hišnimi ljubljenčki. Tkanine nudijo tudi različne barvne možnosti, od klasične bele, črne, sive, rjave … pa vse do pisanih barv, ki si jih lahko zamislite. Če iščete trajnost, kakovost in eleganco, pa razmislite o usnju, ki sicer na pogled morda deluje hladno, vendar velja za enega najboljših materialov sedežnih garnitur.

Dodatne sedalne površine

Če imate veliko družino ali velikokrat gostite širšo družino ali prijatelje, si v dnevni sobi omislite dodatne sedalne površine. To so lahko fotelji, počivalniki, stoli ali tabureji, ki vam v času, ko nimate polne hiše, zagotavljajo dodatne udobne površine, po potrebi pa jih lahko prestavite v spalnico ali otroško sobo. Še posebej tabureji so prakrtična rešitev, s pomočjo katere lahko enostaven dvosed hitro postane kotna sedežna, služijo pa tudi kot prostor za shranjevanje.

