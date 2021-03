Kako izbrati okna?

Zunanja senčila so veliko boljša od notranjih, tako poleti kot pozimi. FOTO: Manuel-F-O/Getty Images

Največ dela je z lesenimi. FOTO: Getty Images

Poleg fasade in vrat je treba posebno pozornost pri gradnji ali obnovi doma posvetiti tudi izbiri oken. Finančni zalogaj je precejšen, zanemarljiv ni niti estetski vidik, od pravilne izbire pa je seveda odvisna tudi kakovost bivanja. Na voljo je več materialov, vsak ima svoje prednosti in slabosti, pri izbiri pa je treba poleg denarja upoštevati še okolje, kjer živimo, način življenja, kako dolgo želimo okna uporabljati, koliko vlagati v vzdrževanje in še bi se našlo. Kar se tiče materialov, obstajajo tri glavne skupine – lesena, aluminijasta in plastična. Čeprav so zagovorniki lesenih še vedno v večini, pa takšna okna niso primerna za vsakogar. Z njimi je precej dela, saj jih je treba redno barvati, tudi poškodujejo se hitreje kot aluminijasta ali plastična. Po drugi strani so odlična zaradi majhne toplotne prehodnosti. Na drugi strani spektra so aluminijasta okna, ki so praktično neuničljiva, ne potrebujejo vzdrževanja, a so slabši izolator toplote. Plastična so nekje vmes. Kot aluminijasta so zelo odporna in ne potrebujejo vzdrževanja, z lesenimi pa jim je skupna majhna toplotna prehodnost.Če živimo v mestu, ob cesti, v bližini otroških igrišč, šol, proizvodnih obratov in drugih glasnejših območij, je dobro izbrati okna z boljšo zvočno izoliranostjo, prav tako okna oziroma zasteklitev izbiramo glede na lego, da bi čim bolje izkoristili pasivno sončno energijo ter v hladnejših mesecih prihranili pri ogrevanju. Skozi okna na severni strani stavbe je priporočljivo, da prehaja čim več svetlobe ter posledično toplote, medtem ko pri oknih, obrnjenih na jug, to ni tako zelo pomembno oziroma jih bo treba celo zasenčiti. V krajih z veliko padavinami in močnim vetrom je treba upoštevati tudi prepustnost zraka na pripirah (delu, kjer se stikata okensko krilo in okvir) in vodotesnost, saj ne želimo, da nam v stanovanje zamaka ali piha. Nato se je treba odločiti še, kakšno zasteklitev želimo, izbiramo med dvo- in troslojno. Da bi se v domovanju počutili čim bolj udobno, pa ni pomembna le izbira oken, temveč tudi senčil, še posebno pri južnih legah. Tako bomo poleti prihranili pri klimi in preprečili čezmerno pregrevanje. A senčila morajo v tem primeru biti zunanja, notranja na območjih, kjer je predvsem poleti veliko neposrednega sonca, ne bodo zadostovala, saj se bo prostor segrel zaradi pregretih šip, ki jih lahko zaščitijo le zunanja senčila. Ta bodo stanovanje ščitila tudi pozimi. Okna se bodo tako namreč veliko manj ohladila, posledično se bo na notranji strani nabralo manj vlage, torej bo manj možnosti za nastanek plesni.Ko odkljukamo vse od omenjenega, pridejo na vrsto še estetski vidik, oblika in tip okna ter smer in način odpiranja. Kar se tiče tipa oken, lahko izbiramo med eno-, dvo- ali večkrilnimi, pri čemer je treba upoštevati njihovo velikost. Manjša so običajno enokrilna, če je zastekljena celotna stena, pa bo treba izbrati tro- ali večkrilna. Okna se razlikujejo tudi glede na način odpiranja, in sicer so najpogostejša nagibna, vrtljiva ali kombinirana.