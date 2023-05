Kako iz pralnega stroja pregnati neprijeten vonj

Se zgodi, da iz pralnega stroja veje neprijeten vonj. Ta je lahko posledica v njem nakopičenih ostankov pralnih sredstev in umazanije, včasih pa je zanj krivo dejstvo, da v njem predolgo čaka oprano perilo.

Ne glede na razlog želja vsakogar je, da bi se smradu znebil, kar je mogoče na čisto preprost način in s samo dvema pripomočkoma.

Limona in zobna krema

Trik, ki je zaokrožil po družabnih medijih, gre takole:

Vzemite limono in zobno kremo. Limono prepolovite, na vsako polovico nanesite malo (približno eno žličko) zobne kreme, vse skupaj vrzite v pralni stroj in ga vključite pri najvišji temperaturi pranja.

Glede na odzive tistih, ki so način poskusili, je učinkovit ter denarnici in naravi prijaznejši od uporabe različnih sredstev, ki naj bi pomagale pri premagovanju v pralnem stroju prisotnih vonjav in so na voljo v trgovinah.

»Hvala za to! Moj stroj nima več čudnega vonja,« se denimo glasi eden od komentarjev zadovoljnih uporabnikov.