Kako iz doma pregnati vonj po vlagi

Včasih se v stanovanju pojavi neprijeten vonj po vlagi. Ta je zlasti moteč, kadar zavlada v omarah. Dejstvo je, da je v premagovanju tega najprej treba odkriti njegov vir ter ga odstraniti, posledice pa prežene preprosta dišava, ki je močnejša od zatohlosti.

Za pripomoček, ki pomaga pri zagotavljanju prijetnejšega vonja doma in zlasti omar, potrebujete samo dve sestavini:

Riž in izbrano eterično olje.

Riž nase veže odvečno vlago, eterično olje pa v prostor sprošča prijeten vonj.

Kako ju uporabiti?

V manjši steklen kozarec za vlaganje stresite približno 200 gramov riža in vanj nakapljajte od 10 do 20 kapljic eteričnega olja po izbiri. Kozarec pokrijte in vsebino dobro pretresite.

Odstranite pokrov ter čez kozarček napnite gazo. Pritrdite jo z elastiko. Tako pripravljeno dišavo za dom postavite v prostor, kjer vas moti vonj po vlagi. Kozarec občasno pretresite, ko opazite, da učinkovitost popušča, pa preprosto dodajte še nekaj kapljic olja.