Kako iz doma pregnati pajke (in drug mrčes)

Ko v najbolj skrite kotičke doma posije spomladansko sonce, do izraza pridejo pajčevine, ki v mračni zimi pogosto ostanejo skrite. In kjer so pajčevine so tudi pajki, te lahko preženete s preprostim sredstvom, ki ima več prednosti:

lahko ga izdelate sami, lepo diši, je naravno in ne škoduje zdravju ter okolju, izogiba pa se mu tudi drug mrčes, ki s toplejšimi dnevi rad zaide v domove.

Uporabite dva sicer prijetna vonja, ki ga mrčes, zlasti pa pajki, ne marajo, to sta vonja citrusov in mete.

Zaveznica meta

Da bi se zavarovali pred neljubimi gosti, na koščke vate nakapljate eterično olje mete in jih razporedite po domu, zlasti na kotičke, kjer opažate pajčevine.

Če eteričnega olja mete nimate, si pomagajte z ustno vodico z okusom te rastline.

Še en način

Tako kot vonja mete, mrčes ne mara arome citrusov, zato olupkov teh sadežev ne mečite stran, temveč jih položite na papirnate brisačke na predele, kjer se zadržuje mrčes oziroma kjer prihaja v dom.

Ko se posušijo in razdišijo, jih zamenjate z novimi, tako se lahko preprost način znebite neljubih gostov.