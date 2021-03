Svila je zelo občutljiva tkanina, zato je treba z oblačili, prevlekami in drugimi izdelki iz nje ravnati previdno. Kako pa jih prati in negovati, da se ne bi poškodovali? Razvrstite oblačila Oblačila in druge predmete iz svile obvezno razvrstite po barvah, zlasti kadar jih perete prvič, saj se lahko sicer razbarvajo in spremenijo odtenke. Vedno je izdelke iz svile najboljše prati ročno. Vedno v hladni vodi Ne glede na material barve sčasoma zaradi pranja zbledijo. Temu se ni mogoče izogniti, lahko pa ta proces upočasnite tako, da zlasti svilene kose vedno perete v hladni vodi. Izberite pravi detergent Ker je svila občutljiva, jo lahko močni in agresivni detergenti za pranje bombažnih ali umetnih tkanin poškodujejo. Da bi jo pred tem zavarovali, uporabljajte zgolj detergente, ki so namenjeni občutljivemu, svilenemu perilu. Previdno z madeži Takoj ko se na svileni bluzi ali rutki pojavi madež, ga nežno odstranite. Nanj nanesite malo sredstva proti madežem, ga popivnajte s čisto spužvasto gobico in splaknite z veliko vode. Najprej pa se prepričajte, da sredstvo ne bo poškodovalo tkanine ali barve svilenega izdelka.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: