Kako dolgo lahko uporabljam prenosni računalnik

Kdaj je pametno kupiti nov prenosnik

Ko opazite, da zagon, nalaganje programov, slik in videoposnetkov traja predolgo, ko se programi ne izvajajo več nemoteno in ne morete uporabljati več aplikacij hkrati, ko baterija zdrži le kratek čas, so to že resna opozorila, da bo laptop treba zamenjati. Najpozneje takrat, ko tudi urejanje trdega diska ne odpravi težav ali pa je celo poškodovana strojna oprema (razpoke, prekinjene povezave, izpadi monitorja) ter vseh vsebin in aplikacij ni več mogoče uporabljati, je čas za novi prenosni računalnik. Velik izbor različnih modelov prenosnih računalnikov najdete v spletni trgovini Mimovrste.com. Popravilo in nadgradnja pomnilnika in podobnega bi bila namreč zelo draga.

Življenjska doba prenosnih računalnikov

Povprečna življenjska doba prenosnega računalnika je običajno krajša kot pri namiznih računalnikih. Ob redni uporabi je ocenjena na tri do pet let. Garancijska doba za prenosnik v večini primerov traja dve leti, odvisno od proizvajalca, modela in možnosti podaljšanja garancijskega roka. Če se prenosni računalnik v prvih dveh letih pokvari, ne da bi to povzročil zunanji dejavnik, vam ga običajno brezplačno zamenjajo oziroma napako odpravijo.

A rok od treh do petih let ne pomeni, da bo prenosni računalnik po tem času popolnoma neuporaben. Najverjetneje pa boste opazili, da vse njegove funkcije ne delujejo več optimalno. Datoteke s trdega diska ali ključka USB se nenavadno dolgo nalagajo. Razlog za to pa je največkrat zastarelost ali obraba strojne opreme, na primer pomnilnika RAM ali trdega diska.

Ko prenosnik doseže meje zmogljivosti

Tudi ko ugotovite, da ste dosegli meje zmogljivosti svojega laptopa, je primeren čas za razmislek o novem. Razlogi, zakaj naprava ne zadostuje več, so različni. Včasih je dovolj že, da baterija izgubi zmogljivost, a bolj resne težave se pojavijo, ko želite uporabljati programe, pri katerih na primer zmogljivost glavnega pomnilnika ali trdega diska doseže svoje meje. Če ob tem zataji še procesor ali grafična kartica, je čas za nakup nove naprave.

Prednosti novih prenosnikov so uporaba sodobnih operacijskih sistemov, glasovni pomočniki in zmogljivi procesorji. Prav tako ponujajo hitrejše delovanje, življenjska doba baterije je daljša, nabor funkcij in grafične zmogljivosti pa je večji. Pomembno merilo za zamenjavo je tudi varnost. Nove naprave večinoma omogočajo optimalno zaščito podatkov in strojne opreme prek operacijskega sistema in sodobnih procesorjev.

