Kako dolgo je uporaben česen in kako vedeti, da je pokvarjen

Česen je živilo, ki ga je mogoče najti v vsakem gospodinjstvu. Pa veste, kako dolgo je po tem, ko ga prinesete domov, sploh uporaben in kako vedeti, da žal ni več? Če ste v dvomih, poglejte odgovore.

Tudi do pol leta

Ne glede na to, kje kupujete česen, med nakupom se prepričajte, da je res posušen, glavice pa na otip kompaktne in stroki čvrsti. Dobro posušen česen lahko ob pravilnem skladiščenju (v temnem, zračnem in suhem prostoru) zdrži tudi od pet do šest mesecev. Njegov olupek ga varuje pred vlago, zato ga je na njem najbolje pustiti čim več. Skratka, za čim daljšo obstojnost česna, pustite glavice cele, stroke pa neoluščene.

Olupljeni stroki česna imajo krajši rok trajanja, v tem primeru so uporabni le nekaj dni, je pa z zamrzovanjem mogoče podaljšati njihovo uporabnost.

Kako prepoznati pokvarjen česen?

Najbolj nedvoumni znak tega, da česen ni več dober, so na otip mehki in na pogled pod olupkom rumeni stroki. Drugi znak slabega česna je vidna plesen ali temni madeži na strokih.

Je česen, ki kali, še uporaben?

V bistvu kaljenje ne pomeni, da je česen pokvarjen, je pa nekoliko blažjega okusa. Skratka, še ga lahko uporabljate, lahko pa ga posadite in vzgojite čisto svojega.