Kako dolgo je dobro mleto meso

Mleto meso je vedno dobro imeti na zalogi. Kadar ga kupite, ga pospravite v hladilnik, kadar si ga priskrbite večje količine, ga zamrznete. Se pa pri tem zastavlja vprašanje, kako dolgo ga je varno hraniti v hladilniku in kako dolgo v zamrzovalni skrinji.

Nekaj odgovorov

Sveže mleto meso lahko v hladilniku počaka največ dva dni. Najbolje ga je postaviti na spodnjo polico hladilnika, kjer je temperatura najnižja. Vanj ga položite v embalaži, v katero so vam ga zavili v mesnici. Da sokovi iz njega ne bi prišli v stik z drugo hrano, ga pospravite v dodatno vrečko.

Kuhano mleto meso v omaki ali pripravljeno drugače, lahko v hladilniku počaka tri do štiri dni. Ob daljši hrambi se lahko v njem razvijejo bakterije. Če menite, da ga v tem roku ne boste porabili, tako kuhanega ali surovega položite v zamrzovalnik.

Je pa pri tem treba vedeti, da tudi mleto meso v zamrzovalniku nima neomejenega roka uporabnosti, saj sčasoma izgubi vlažnost, s tem se spremenita kvaliteta in okus. Surovo mleto meso v zamrzovalniku lahko hranite tri do štiri mesece, že pripravljeno pa dva do tri mesece. Rok je krajši, ker med kuhanjem oziroma pripravo izgubi določen odstotek vlažnosti.

Primerna embalaža

Pomembno je tudi, kako meso pospravite: priporočljivo ga je iz originalne embalaže prestaviti v vrečko za zamrzovanje in to tesno zapreti. Na vrečko napišite, kdaj ste ga položili v skrinjo da boste natančno vedeli, kdaj ga morate porabiti.

Že pripravljeno meso je najbolje pospraviti v plastične posodice, ki se tesno zaprejo, da do njega ne more priti zrak.

Če meso dobi sivo barvo ali spremeni vonj, je najbrž pokvarjeno in ga ne uživajte. Prav tako tudi ne, če se na zamrznjenem mesu pojavijo kristalčki. To namreč pomeni, da je izgubilo vlažnost in s tem prvotno teksturo ter okus.