Kako do uporabnega dovoljenja za starejšo večstanovanjsko hišo

Pozdravljeni.Zanima me, ali je pametno iti v nakup stanovanja, ki je v hiši s tremi stanovanji, vendar ima gradbeno dovoljenje za dvostanovanjsko hišo. Hiša je zgrajena 69. Leta, torej pred letom 98, in naj bi se jo dalo legalizirati kot objekt daljšega obstoja, ker se ne gleda gradbeno dovoljenje in prostorski akti. Stanovanje je bilo ravnokar etažirano. Banka kredit odobri, vendar z izjavo, da v roku 12 mesecev priložimo uporabno dovoljenje? Ali je možno v tem času to urediti in kakšen je strošek?Hvala za odgovor.