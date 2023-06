Kako do primernega okrasnega vrtička?

Lansko poletje je bilo izjemno vroče in suho, letošnje pa po nekaterih napovedih vremenoslovcev ne bo nič drugačno, tudi sicer naj bi se v prihodnje poletna vročina le še stopnjevala. Zna se zgoditi, da bomo torej vsako leto deležni omejevanja porabe vode, kot se je to v nekaterih delih države zgodilo lani, zato je smiselno razmisliti o temu primerni zasaditvi okrasnega vrtička. Trate se v takšnem okolju ne obnesejo najbolje, tudi če jih redno zalivamo, bo močno sonce bilke požgalo in namesto zelenega okrasja bomo dobili rjavkasto.

Preprosti, a čudoviti skalnjaki

Najbolj enostavna rešitev so skalnjaki, saj lahko na njih rastline prilagajamo glede na podnebje. Na Krasu in Obali lahko denimo izberemo mediteransko rastje, kot so oleandri, sivka, oljke, rožmarin, žajbelj, laški smilj, različne sukulente in kaktusi, citrusi in oljke. V višjih legah Gorenjske, kjer so zime precej hladnejše, skalnjak zasadimo s temu primernim gorskim rastjem, denimo netreskom, zvončnicami, iglastimi plamenkami, homulicami in nižje rastočimi nageljni, če izberemo binkoštne, bodo ti okolico hiše odeli v še posebej prijetne vonjave. Trajnice, ki dobro prenašajo tako poletno vročino in sušo kot hladne zime, so še hermelika, ameriški slamnik in mačja meta.

Detelja namesto trave

Če se ne moremo odreči pogledu na zeleno preprogo, pa namesto občutljive trate izberemo kaj podobnega, a manj zahtevnega, denimo mah ali deteljo. Mah se najbolje obnese na vrtovih z nepropustnimi tlemi, kjer pozimi večkrat zastaja voda, ter v senčni legi, ko ga enkrat zasadimo, pa lahko nanj enostavno pozabimo, saj ne zahteva prav nobene nege. Obstajajo različne vrste mahu in zagotovo bomo našli primernega za vsak vrt, posamezne vrste se med seboj razlikujejo tako po videzu kot zahtevah. Če ga bo poletna vročina zdelala, ni treba skrbeti, saj si bo kmalu opomogel.

Na sončni legi lahko trato zamenjamo z deteljo. Na voljo je več različnih vrst, zato lahko izberemo takšno, ki ne bo zrasla prav visoko in je ne bo treba niti kositi. Ne bo pa se na sončnih vrtovih in ob pomanjkanju vode dobro obnesla nekoč izjemno priljubljena družinska sreča, saj je zelo občutljiva in najbolje uspeva v senci. Da bi v dom prinesli srečo, si to ljubko plazečo rastlino zato raje omislimo kot sobno lončnico.