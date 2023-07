Kako čistiti mikrovalovno pečico?

Mikrovalovna pečica je nepogrešljiva oprema mnogih kuhinj. Namenjena je pogrevanju ali tajanju hrane, včasih tudi pripravi, in ker je stalno v stiku z različnimi živili, se umaže, zato jo je treba redno čistiti.

Da je nastopil čas za čiščenje, velikokrat priča vidna umazanija, ki se nabira na stenah in vratih naprave, tudi če ta ni očitna, pa si je vsaj enkrat na mesec dobro vzeti čas in očistiti mikrovalovko. Pri tem se je treba izogibati nekaterim napakam, ki jo lahko usodno poškodujejo. Katere so najpogostejše?

Agresivne kemikalije

Čeprav se morda zdi sijajna zamisel vidno in nevidno umazanijo odstranjevati z belilom ali čistilom, ki je namenjeno čiščenju običajne pečice, to nikakor ni dobra ideja, saj lahko preagresivni preparati poškodujejo notranjost naprave. Drugi razlog, ki jim ne govori v prid, je, da lahko njihovi ostanki ostanejo na površinah, se med segrevanjem hrane sproščajo in kontaminirajo živila.

Pri čiščenju mikrovalovke je v vsakem primeru bolje ostajati pri naravnih čistilih. Eno od njih je kombinacija limone in vode. V posodico, ki jo lahko segrevate v pečici, nalijte vodo in dodajte rezine limone. Mešanico pri najvišji temperaturi segrevajte pet minut, tvorila se bo para, ki bo zmehčala nesnago. Na enak način lahko uporabite mešanico vode in alkoholnega kisa. Zmehčano umazanijo samo obrišite s spužvasto gobico. Izogibajte se uporabi grobih strgal, ki so resda kos tudi najtrdovratnejšim oblogam, vendar na površini mikrovalovke ustvarijo (ne)vidne poškodbe v obliki prask, v katere se ujame umazanija in nastanejo idealne razmere za razmnoževanje bakterij. Kovinski pripomočki, kot je denimo jeklena volna, torej niso primerni, bolje je uporabiti krpe iz mikrovlaken in, za trdovratnejšo umazanijo, grobo stran gobice za pomivanje posode.

Ne pozabimo na vrata, tesnila in tečaje. FOTO: Pattarisara Suvichanarakul, Getty Images

Zanemarjanje zračnikov

Vsaka mikrovalovna pečica ima na zunanji zadnji strani zračnike, skozi katere se sprošča vroč zrak. Če se ti zaradi prahu in maščobe zamašijo, se zmanjša moč naprave, zato jih je med vsakim čiščenjem dobro zdrgniti s suho ščetko in s sesalnikom z njih posesati prah.

Pri čiščenju mikrovalovke ste res temeljiti in ne uide vam noben kotiček notranjosti in zunanjosti, kaj pa tečaji in tesnila na vratih? Nanje večina pozabi, a se tudi na njih sčasoma nabere umazanija, ki, čeprav ni ravno opazna, ponuja odlične razmere za kopičenje bakterij. Res so težje dostopni, vendar je v prid varne priprave hrane treba obrisati tudi te.

Voda na kontrolni plošči

Ker so gumbi oziroma kontrolna plošča, na kateri nastavljate funkcije mikrovalovne pečice, stalno v stiku s prsti, se hitro zamažejo in treba jih je očistiti, vendar previdno – pri tem ne uporabljajte preveč vode, sicer lahko vlaga zaide v notranjost in poškoduje občutljive elektronske komponente. Ta del pečice je priporočljivo obrisati le z vlažno krpo.

Naravna čistila so vedno najboljša izbira, tudi za mikrovalovko. FOTO: Marianvejcik, Getty Images

Magnetron v mikrovalovki je generator valov, ki ustvarijo toploto in segrevajo hrano. Praviloma je nameščen v notranjosti na zadnji ali vrhnji strani pečice in pokrit z mrežastim varovalom. To lahko, ko se zamaže, mirno obrišete s krpo, v nobenem primeru pa se ne dotikajte in ne močite tistega, kar je pod njim. Pečica se s tem lahko usodno poškoduje ali zaradi poškodb magnetrona ni več varna za uporabo.