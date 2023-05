Kako bomo živeli po letu 2050

Evropska unija je pri svoji zavezi k prehodu v bolj trajnostni razvoj določila številne smernice in cilje, ki spodbujajo trajnostno gospodarstvo, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in varovanje okolja. Med drugim si prizadeva, da bi do leta 2030 zmanjšali emisije za vsaj 55 %. To je prvi korak h končnemu cilju, ki predvideva, da bi leta 2050 dosegli popolno nevtralnost – torej življenje brez emisij toplogrednih plinov. Ena od pomembnih zavez je tudi povečanje števila obnovljivih virov energije. Ob tem spodbuja tudi energetsko učinkovitost – to vključuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije v stavbah, industriji, prometu in drugih sektorjih.

