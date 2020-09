Kaj vas je prepričalo? Bije se boj za turistične oskarje

Prvič ocenjujejo postajališča za avtodome.

Namen akcije je v prvi vrsti pohvaliti, a tudi opozarjati na slabe točke.

Glasujete lahko tudi za naj zdraviliško mesto.

Še vse do 8. septembra poteka glasovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga Turistična zveza Slovenije objavlja že 29. leto zapored. Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma, kar je dolgoročno sporočilo projekta, s katerim želijo spodbuditi ljudi, da urejajo svoje okolje, se v njem gibljejo, družijo in dopustujejo. Namen akcije je v prvi vrsti pohvaliti tiste, ki na področju turizma napredujejo in se razvijajo, opozarja pa tudi na slabe točke, pri katerih bi bile dobrodošle izboljšave.V natečaju sodeluje 37 izletniških krajev, 39 mest, 13 turističnih krajev, 13 zdraviliških krajev, sedem youth hostlov, 19 kampov in glampingov ter 16 tematskih poti. Letos so se izboru pridružile tudi slovenske vojašnice, Petrol pa v okviru natečaja ocenjuje svoje bencinske servise. Zmagovalce bodo razglasili na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo v Laškem med 12. in 14. oktobrom.Na spletni strani Turistične zveze Slovenije lahko glasujete za najlepše in najgostoljubnejše večje mesto, kandidati so: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Velenje. V kategoriji najgostoljubnejšega zdraviliškega kraja se za prestižni naziv potegujejo Banovci, Čatež ob Savi, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava, Moravske Toplice, Podčetrtek, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice, Topolšica in Zreče.Za najlepši in najgostoljubnejši turistični kraj kandidirajo Ankaran, Bled, Bohinj (Ribčev Laz, Stara Fužina, Bohinjska Bistrica), Bovec – Čezsoča, Cerkno, Gozd - Martuljek, Izola, Kranjska Gora, Kobarid, Piran, Portorož z Lucijo in Tolmin.Kot kaže, je imela epidemija covida-19 vendarle tudi pozitivne učinke, in eden od njih je, da sta se ne le v Sloveniji, pač pa tudi v ZDA in Nemčiji kot najpomembnejšem evropskem trgu povečali prodaja in izposoja avtodomov. Maja so našteli kar 10.500 novih registracij, kar je 29 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Turistična zveza Slovenije v letošnji akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna prvič ocenjuje tudi postajališča za avtodome, ki so trenutno pravi trend. Veliko rast prodaje opažajo prodajalci avtodomov, hkrati pa se je v zadnjih nekaj mesecih povečalo tudi število izposojenih avtodomov.