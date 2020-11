Kaj vam lahko v dom prinese toploto in romantiko?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če so na plin, ne potrebujejo dimnika. FOTO: Emilija Randjelovic/Getty Images

S termokamini lahko prek radiatorjev ali talnega ogrevanja ogrevamo celotno hišo.

Bistveno je zračenje

Prostor, kjer stoji kamin, je treba redno zračiti, saj za delovanje zajema zrak oziroma kisik iz prostora, če vanj redno ne dovajamo novega, pa se bo počutje ljudi v njem hitro poslabšalo.

Kar veliko je romantičnih duš, ki sanjajo, da bi njihovo domovanje krasil kamin. Kaj je ob hladnih večerih lepšega kot opazovati plamene in iskre, ki švigajo iz polen, medtem ko se na mehki preprogi ali kavču stiskamo pod toplo odejo in srkamo čaj. A kamini niso le romantičen dodatek doma, marsikje so tudi način ogrevanja. Za slednje so najboljša izbira toplozračni kamini, saj hitro ogrejejo celoten prostor, s pomočjo ventilatorja pa lahko topel zrak iz njih speljemo tudi v druge prostore.Za kurivo se pri večini kaminov, predvsem tistih klasičnih, uporablja les oziroma polena, na izbiro pa so še na plin, pelete in bioetanol ter električni. Predvsem slednje si lahko privošči vsakdo, saj so cenovno najugodnejši, imajo pa še to prednost, da so majhni, praktični in prenosljivi, prav tako ne potrebujejo dimnika. Brez slednjega bo šlo tudi pri kaminih na bioetanol, so pa morda manj primerni za tiste, ki si želijo prasketanja lesa in vonja po dimu.Ločijo se tudi po načinu ogrevanja, in sicer na že omenjene toplozračne, akumulacijske, ti se obzidajo s posebnimi materiali, ki zadržujejo toploto, nato pa jo počasi oddajajo v prostor, tudi ko nehamo kuriti, in termokamine. Slednji so primerni za ogrevanje celotne hiše prek radiatorjev ali talnega ogrevanja. Največ načrtovanja je seveda potrebnega pri vgradnem kaminu, saj je treba njegovo postavitev in umestitev v prostor načrtovati že med gradnjo, saj ne le da je, kot pove že njegovo ime, vgraden, potrebuje tudi dimnik, poleg tega so tovrstni kamini precejšen finančni zalogaj, pa tudi pozneje je treba zanje redno skrbeti, tako s čiščenjem dimnika kot z rednimi servisi in vzdrževanjem.Predvsem slednje je za varnost doma še kako pomembno. Vsako kurilno sezono gasilci po večjem delu države vsakodnevno posredujejo zaradi dimniških požarov, ki so v glavnem posledica neustreznega vzdrževanja in čiščenja.