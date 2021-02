Kaj sta letošnja hita pri opremi doma?

Za popoln industrijski videz k pohištvu dodamo kos iz palet, na steno namesto polic pritrdimo lesene zabojčke.

Zelena kuhinja s posodo, ki visi kar na steni, lepo dopolnjuje industrijski slog. FOTO: Archideaphoto/Getty Images

Če imamo doma starinski kos pohištva, naj postane središče prostora.

Robusten in hladen slog v dnevni sobi FOTO: Archideaphoto/Getty Images

Če sta bili lani glavni smernici pri notranjem oblikovanju toplina in domačnost, se letos vračata rustikalen in industrijski videz. Prvi ohranja toplino, vsaj kar se barv in materialov tiče, saj so v ospredju zemeljski toni in les, protje in ratan, medtem ko je drugi veliko bolj robusten in hladen. Pri obeh so v ospredju surovi materiali, denimo opeka, vidne cevi in neobdelani tramovi, ter pohištvo, ki je videti, kot bi ga že dodobra načel zob časa. Za popoln industrijski videz k pohištvu dodamo kos, narejen iz palet, ali na steno namesto polic pritrdimo lesene zabojčke. Te lahko uporabimo tudi namesto nočnih omaric ali klubskih mizic. Če želimo biti v trendu, pa ne bi radi menjali večine pohištva ali se lotili večje prenove, bo odlična rešitev stena, ki jo popestrimo z rdečo opeko ali zgolj prelepimo s tako tapeto. Če imamo doma kakšen starinski kos pohištva, naj ta postane središče prostora, preostalo opremo pa prilagodimo njemu. Omaro denimo prestavimo iz kota proti sredini stene ter jo, če je iz temnejšega lesa, obdamo s svetlimi toni, da bo še bolj izstopala.V kuhinji bodo letos zaželeni elementi brez vratc oziroma zgolj police in kavlji, na katere obesimo ponve in preostale pripomočke. Takšen videz sicer zahteva nekoliko več pospravljanja, zlaganja in brisanja prahu, saj je vse vedno na očeh, a stanovanje naredi rustikalno in na moč privlačno. V kuhinjo se vračajo tudi rustikalne ploščice, kot se jih spominjamo iz kuhinj naših babic, le da tokrat z njimi okrasimo le eno steno oziroma njen del. Zaželeni so čim večji vzorci, a v zemeljskih tonih, ki se lahko prepletajo s temnejšimi. Naj barva za kuhinje oziroma kuhinjsko pohištvo bo letos zelena, a ne listnato zelena, temveč bolj zamolkla, ki se bo odlično podala k bež, rjavim, rumenim ali oker ploščicam. Sive kuhinje, ki so bile modne pred časom, naj bi se letos dokončno poslovile, pravijo notranji oblikovalci.V spalnici in kopalnici medtem ostaja modna modra barva, ki je priljubljenost pridobila že lani. A če je bila takrat najbolj zaželena mornarsko morda, bodo letos prevladovali svetlejši odtenki. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji zelenja, saj so letos najbolj zaželen dodatek sobne rastline. Teh ne bo nikjer preveč, lahko visijo s stropa, postavimo jih na stojala in med knjige na police. Paziti je treba le, da bomo izbrali pravo rastlino za določeno okolje in tudi glede na to, koliko časa smo pripravljeni nameniti skrbi zanjo.