Kaj septembra še sejemo − če želimo pridelek kmalu

Za jesenske setve je idealno, če so površine na soncu, ki spodbuja rast. Napredek vrtnin bo seveda odvisen tudi od temperatur v prihodnjih tednih, a to je običajen del vrtnarjenja. Za večino od naštetih kultur je na obstoječih gredicah, kjer ste do zdaj pridelovali druge vrtnine, ostalo dovolj hranil od prej, za kitajsko listno zelenjavo, zlasti če jo nameravamo preredčiti in pustiti, da na gredicah prezimi, pa dodamo nekaj domačega vrtnega komposta. Če balkonska korita pripravljamo na novo, bo povsem ustrezen kupljen substrat za vrtnine, zaradi hitre rasti dognojevanje ne bo potrebno.

