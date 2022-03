Ali takoj zjutraj pospravite posteljo? Potem morate prebrati tole

Zdravnik Karan Raj na spletnih omrežjih ponuja koristne nasvete. Pred kratkim je na tiktoku pojasnil, zakaj ne bi smeli takoj zjutraj postavljati postelje. »Prenehajte takoj zjutraj pospravljati posteljo, kajti to še zdaleč ni zdravo. S tem se namreč poveča količina pršic na ležišču. Gre za drobna, nevidna bitja, ki se hranijo z ostanki kože, znojem in najbolje uspevajo v temnem, toplem in vlažnem okolju. Med spanjem se v postelji ustvarjajo idealne razmere za njihovo razmnoževanje, saj dobivajo veliko hrane, njihovi izločki pa so krivi za nemalo težav z zdravjem, med drugim lahko povzročijo alergijo in celo astmo. Če posteljo pospravite takoj, ko vstanete, se v toplem in vlažnem okolju ležišča pridno množijo tudi, ko iz nje vstanete.

S postiljanjem je treba malo počakati. Zračenje ležišča, sploh pa stik s sončno svetlobo, povzroči dehidracijo pršic in s tem njihovo uničenje. Zračenje in hlajenje ležišča je torej eden od načinov, da zmanjšate njihovo škodljivo delovanje. Karan je s tem razbil mit, da je posteljo treba pospraviti takoj zjutraj, ko je še topla.