Kaj se zgodi, če preredko perete pižamo

»Pižama je eno najintimnejših oblačil, ki ga ne menjamo vsak dan, temveč ga oblečemo večkrat zaporedoma. Nekateri jo nosijo celo brez spodnjega perila in tako prihaja v stik s kožo ter deli telesa, kjer se zadržuje veliko bakterij in drugih mikroorganizmov,« pravi Harpa Gretarsdóttir, strokovnjakinja za modni marketing. Kako pogosto bi jo torej morali prati? »Vsaj po treh do štirih nočeh. Če jo oblečete res tik pred spanjem in se pred tem vsak večer oprhate, jo lahko nosite pet do sedem noči zaporedoma. Če pa se ponoči izdatno znojite ter imate izrazito mastno kožo, pižamo perite pogosteje, najboljše vsak dan.« Najboljši način pranja Pižamo perite v vroči vodi, katere temperatura naj znaša vsaj 60 stopinj Celzija. Zakaj je pomembno redno pranje tega oblačila? Če pižamo preredko perete, se na njej nakopičijo bakterije, odmrle celice, ostanki znoja in druga umazanija, ki draži kožo ter oddaja neprijeten vonj. »Umazana pižama je leglo škodljivih mikrobov, tudi glivic. Te ogrožajo dober spanec, pa tudi zdravje kože in dihal.«

