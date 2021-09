Kaj se dogaja v naši stavbi?

Digitalizacija nam omogoča izvedbo pametnih stavb , ki razumejo svojo okolico in se odzivajo na potrebe uporabnika. Ključ je seveda v množici podatkov: podatkovnih točk v stavbi je že deset tisoč, včasih celo sto tisoč, njihovo število pa samo narašča.Z ustreznim zajemom podatkov lahko vedno bolj natančno določimo, kaj se dogaja v določeni stavbi. Tehnične naprave v stavbi, elektroinstalacije in na tisoče senzorjev stalno zajemajo podatke, na primer o stanju sistemov ter o razmerah, ki vladajo v stavbi. To znanje se lahko uporabi za varčevanje z energijo, optimizacijo ambientalnih razmer v prostorih ali za povečanje varnosti.Naročnik oglasne vsebine je Siemens Slovenija