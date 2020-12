Kaj resnično učinkovito prežene pajke in kaj ne deluje

Obstaja kar nekaj načinov, s katerimi naj bi preprečili, da bi v dom zašli pajki in v kotih pletli svoje mreže. Žal vsi ne obrodijo sadov, je dokazala manjša raziskava, objavljena v časopisu Journal of Economic Entomology. V njej so proučevali delovanje treh najpogosteje omenjenih naravnih načinov za zaščito pred pajki, in sicer vpliv eteričnih olj limone in mete ter vonja divjih kostanjev. Kaj ne pomaga Eterično olje limone je na internetu največkrat omenjeni pripomoček za zaščito pred mrčesom, a kot se je izkazalo v študiji, na pajke nima nobenega učinka. Olje poprove mete je odgnalo 75 odstotkov živalic. Učinkovitost divjih kostanjev pa so ovrgli znanstveniki z londonskega kraljevega kolegija, ki so kostanje kot zaščito pred pajki označili kot neučinkovite. To, da pajki kostanja na marajo in se mu zato izogibajo, je zanje popoln nesmisel. Kaj pomaga? Mačke so se izkazale za odlične lovk, lovijo in jedo pa tudi pajke. Težava nastane, če je pajek strupen in škoduje domači živali.



Dosledno čiščenje je druga pot do kotičkov brez pajkov. Z rednim brisanjem prahu in sesanjem ne odstranite le živali, njihovih gnezd in mrež, ampak tako v čistem stanovanju nimajo na voljo dovolj hrane, ki bi jih privlačila. Tudi z doslednim zapiranjem oken in vrat lahko preprečite, da bi pajki prišli v vaš dom. In še za tolažbo: le malo od 43.000 vrst pajkov je strupenih in zdravju nevarnih, zato je strah pred njimi večinoma neutemeljen.