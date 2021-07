Kaj pomeni, če vam puščajo cevi ali če se vam kvarijo predmeti

Ne spreglejte opozoril

Če se na vaši vodovodni napeljavi pojavljajo napake in vam pogosto puščajo cevi ali pipe, ste najbrž v finančnih težavah. Razmislite torej, kako zapravljate denar in kje bi ga lahko prihranili.

Če vedno izgubljate drobnarije (ključe, nogavice, sponke za lase …), se velikokrat egoistično obnašate do drugih in ste prepričani, da so vaše želje ter potrebe najpomembnejše. Poleg tega ste leni in odgovornost radi prelagate na druge.

Počena keramika, poškodovana posoda in razpoke na ogledalih ter ploščicah nakazujejo, da se doma obeta resen spor.

Če se pogosto kvarijo napravice in stalno pregorevajo žarnice, vam hoče škodovati nekdo iz preteklosti. Prav tako vse to lahko nakazuje zvezo, v kateri se partnerja ne spoštujeta.

Za vedno izgubljeni predmeti opozarjajo na stagnacijo. To je znak, da morate opustiti vse staro in nepotrebno ter ustvariti prostor za novo, zanimivo in pozitivno.

Kaj lahko storite?

Se zgodi, da se doma kaj izgubi, pokvari, polomi in ne deluje, kot bi moralo. A če se vedno znova ubadate z enimi in istimi zadregami, vam življenje nekaj sporoča in ta sporočila bi morali čim prej prepoznati.Poglejte, kaj po feng šuju pomeni, če vam puščajo cevi, če stalno nekaj izgubljate ali če se vaše naprave pogosto kvarijo.Priporočljivo je redno čistiti energijo doma. Poskrbite za red, znebite se vsega, česar ne potrebujete, odvrzite vse, kar ni več uporabno, in sproti popravljajte vse, kar ne deluje. Tudi na takšen način si lahko odprete vrata do uspeha.