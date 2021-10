Kaj pomeni, če se na vašem hišnem pragu pojavi tuja mačka, ki ne želi oditi?

Mačke veljajo za čudovite živali, pa ne le zaradi svoje prijaznosti in miline, ampak tudi zaradi svoje posebne energije. Obstaja namreč prepričanje, da mačka svojega lastnika ščiti pred negativno energijo. Kaj pa pomeni, ko se pred vašimi vrati pojavi tuja mačka, ki ne želi oditi? Nekateri menijo, da mačka čuti težave, ki se vam bližajo in jih je prišla odgnat, drugi pa verjamejo, da njen prihod pomeni blaginjo in srečo ter vas ščiti pred negativnimi zunanjimi vibracijami in strupenimi ljudmi.



V različnih kulturah je s prihodom mačke povezanih več pomenov in simbolov.



1. V Indiji so verjeli, da prihod tuje mačke v hišo pomeni poroko ali povečanje družine.



2. Oseba, ki jo je ta žival izbrala za lastnika, lahko pričakuje srečo.



3. Meni se tudi, da mačka ščiti družino pred škodljivo energijo.



4. Če se na pragu prikaže breja, je to dober znak. Ne bo prišla v dom, kjer vlada energijski kaos, ampak jo privlačijo kraji, ki izžarevajo pozitivno energijo. Njen prihod kaže na to, da vas čakajo sreča, uspeh in dobro počutje, zato poskrbite za njene mladičke (jih oskrbite ali posvojite).



5. Ko se na pragu pojavi mačka z mladiči, naj bi to predstavljalo izboljšanje finančnega položaja in bogastva. Da bi se to uresničilo, je treba vse mladičke dati v dobre roke, enega pa lahko obdržite zase.



6. Mačka, ki pride v hišo osamljene osebe, lahko nakazuje nedavno srečanje s sorodno dušo, lahko pa tudi napredovanje v službi.



Po starih prepričanjih ima tudi barva tuje mačke poseben energijski pomen.



1. Črna mačka nakazuje, da lahko v bližnji prihodnosti pričakujete dobre novice, nekaj nepričakovanega in prijetnega. Napačno prepričanje je, da so črne mačke simbol slabega, saj naj bi v dom dejansko prinašale obilje in srečo.



2. Snežno bela mačka prinaša finančno blaginjo, uspeh na vseh področjih in življenjsko energijo.



3. Oranžna mačka označuje spremembo poklica ali napredovanje. Pritegne nove prijatelje ter prinaša ljubezen in zaščito pred finančnimi težavami.



4. Siva mačka je simbol medsebojne ljubezni, napoveduje pa tudi nov odnos ali krepitev starih. Ko se pojavi na pragu, naj bi s seboj prinesla zaščito pred negativnimi ljudmi.



5. Tribarvna mačka je simbol dobre volje, sreče, čustvenega napredka in življenjskih lekcij. Menijo, da je ne bi smeli nagnati ali žaliti, saj lahko to prinese nesrečo.



Če se pred vašim domom pojavi kosmata lepotička, jo pobožajte, nahranite in ji naklonite ljubezen, saj tako pritegnete pozitivno energijo in naredite nekaj dobrega.



