Kaj narediti, če ima vaša orhideja dojenčka

Predvsem orhideje iz rodu falenopsisov, ki jih imamo v stanovanju najpogosteje, pa tudi dendrobijev lahko na cvetnih steblih namesto cvetov ali potem, ko so ti že odcveteli, razvijejo majhne rastline. Profesionalni gojitelji orhidej jim pravijo keiki, kar v havajskem jeziku pomeni dojenček, in pojasnijo, da so primerni za nadaljnje razmnoževanje rastline.