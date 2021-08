Kaj morate nujno vprašati na prvem zmenku

Če hočete o človeku izvedeti vse, kar je pomembno, mu že na prvem zmenku zastavite določena odločilna vprašanja. Sproščanje Ko nekoga vprašate, kako se sprošča, dobite vpogled v njegove navade, morda tudi v način življenja, vsekakor vas lahko takšno osnovno vprašanje daleč pripelje, saj lahko iz njega razvijete zanimiv in zabaven pogovor. Kuhanje Kar koli o kuhanju boste vprašali, boste veliko izvedeli. Od tega, ali oseba rada kuha, kaj rada kuha, zakaj morda ne mara kuhati, ali je gurman ... Odgovore primerjajte s svojim pogledom na svet. Apokalipsa Pandemija nas je pripeljala do vsakovrstnih vprašanj, zato ne bo nič čudnega, če nekoga na zmenku vprašate, kako si predstavlja konec sveta in kaj bi sam pri tem počel. Čeprav je vprašanje malce čudaško, vam bodo odgovori razkrili osebnost na drugi strani. Učenje Vsi ljudje niso enako radovedni, nekaterih svet okrog njih sploh ne zanima, drugi ne bi nehali potovati. Vprašajte simpatijo, kaj jo zanima in ali se je tega pripravljena učiti, pa boste vsaj v grobem dobili vtis, ali se ujema z vašimi pričakovanji.

