Kaj moramo storiti še pred potresom in kako ravnamo, če nas doleti

Svet je pretresla žalostna novica o močnem potresu v Turčiji. Tresenje tal je bilo tako silovito, da se je zrušilo tudi več stavb, umrlo pa je več sto ljudi. V težkih trenutkih smo v mislih z njim, vas pa opominjamo, kako ravnati v primeru potresa.

Še preden do potresa pride, določite varna mesta, kamor se v primeru potresa lahko umaknite. To storite na vseh krajih, kjer se pretežno zadržujete (doma, šola, služba in podobno).

Kam se skriti

V stavbah so to podboji vrat v nosilnih stenah, vogali notranjih sten, masivne mize. Izogibajte se zunanji zidovom, predelnim stenam, dimnikom iz opek, steklenim površinam, velikim omaram (omare je dobro pričvrstiti), mestom, kjer lahko padajo stvari (knjige, svetilke in podobno). Počepnite in čakajte, da tresenje mine. Če ste v postelji v času potresa, si jo pokrijte z blazino, zaščitite si jo z rokami.

Če ste na prostem, se odmaknite od stavb, zidov, dreves, daljnovodov, nadvozov, mostov in podvozov, predorov, rečnim brežinam, morski obali, predelom pod klifi.

Ne bežite med potresom

Med potresom ne bežite iz stavbe, temveč počakajte, da tresenje mine. Med tresenjem tal nikar ne uporabljajte dvigal in stopnišč. Če se vam zgodi, da ste v tistem trenutku ravno v dvigalu, pritisnite tipke za vsa nadstropja in ob prvi možnosti izstopite. Ne deluje? Uporabite gumb za odpiranje ali pokličite pomoč.

Ko je potresa konec, se umaknite iz stavbe (če ste bili v njej in ne uporabljajte dvigala). Naj pa vas opozorimo, da so možni tudi močnejši popotresni sunki, opozarja uprava za zaščito in reševanje.