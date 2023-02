Veste, kaj pomeni na platformi TikTok #MascaraTrend? (FOTO)

Ni vedno lahko slediti nastajajočim akronimom in novim žargonom, ki postajajo viralni na družbenih platformah.

Besede pogosto dobijo nov pomen in najnovejša je »maskara«, ki se ne nanaša več na tisto krtačko s ščetinami, ki polepša vaše trepalnice. Beseda je na TikToku dobila povsem nov pomen.

»Maskara« se nanaša na romantičnega partnerja in se uporablja s ključno oznako #MascaraTrend kot koda za opis odnosov.

Na primer, neki TikToker se je pošalil: »Moja maskara je zataknila ščetko v drugo tubo.«

Druga je rekla: »Edina maskara, ki mi je bila do sedaj všeč, je na koncu zelo poškodovala moje trepalnice, tako da me je zdaj preveč strah, da bi poskusila novo maskaro, ker ne morem prenesti, da bi se moje trepalnice spet poškodovale.«

Zmeda med uporabniki

Nekateri uporabniki so začeli uporabljati trend za razpravo o spolnih napadih.

»Ko sem bila stara 20 let in sem bila noseča, sem bila prisiljena nositi maskaro tri ure zapored. Zdaj dobim žive spomine, ko vidim podobne znamke,« se glasi en primer.

#MascaraTrend ima trenutno več kot 100 milijonov ogledov, pred kratkim pa je pridobil še več pozornosti zaradi napake igralke in vplivnice Julie Fox.

En uporabnik je delil videoposnetek, v katerem je opisal, da je »temu dekletu enkrat dal maskaro in da mora biti tako dobra, da se je odločila, da jo ona in njena prijateljica preizkusita brez mojega soglasja.« Fox je verjela, da je mislil na ličila, in komentirala: »Vem, zakaj, vendar se ne počutim slabo zate, (smeh).«

Odgovor se je glasil: »Ali se ne počutiš slabo, ker sem bil spolno napaden?«

Odziv je bil hiter in je zmedeno vplivnico Fox pripeljal do opravičila, saj je napačno prebrala sklic TikTokerja in ni vedela, da gre za kodo za spolni napad.

Problematično orodje za svobodo govora?

Potreba po kodah in taktikah izvira iz želje, da bi se izognili algoritemskim cenzorjem in TikTokovemu nenehnemu izogibanju tem, povezanih z zdravjem žensk in vprašanji, povezanimi z raso, na primer.

Platforma je znana po uporabi algoritmov, ki cenzurirajo vsebino, ki vsebuje določene besede in besedne zveze. Uporabniki morajo zato biti korak naprej s kodnimi besedami ali simboli, ki nadomestijo pogoste besede, kot sta »menstruacija« ali »vagina«.

Vendar, kot kaže nedavni primer Julie Fox, lahko pride do nesporazumov, zmede in še huje, izključevanja pri tistih, ki niso seznanjeni s kontekstom. Številni uporabniki so tudi poudarili, kako TikTok določene videoposnetke označuje kot neprimerne in s prepovedjo določenih hashtagov prispeva k stigmi okoli spolnih identitet.

Trend maskare je simbol širšega vprašanja cenzure, ki otežuje izmenjavo podpornih informacij; kode omogočajo, da se soočijo s čustvi in potencialno poiščejo podporo. Tako da TikTok morda ni najboljši medij za izmenjavo travmatičnih izkušenj, ki zahtevajo empatijo in občutljivost.