Kaj je intuitivno prehranjevanje?

Intuitivno prehranjevanje je filozofija, ki zavrača tradicionalno dieto in priporoča poslušanje signalov, ki vam jih pošilja telo, da se odločite, kaj, kdaj in koliko boste pojedli.

Cilj tega pristopa ni izguba teže, ampak splošno duševno in fizično zdravje. Za začetek nehajte razmišljati o hrani kot o dobri ali slabi in raje jejte redne (vsake 3-4 ure) prigrizke in obroke, ki vsebujejo beljakovine, vlaknine in maščobe.

Spremljanje telesnih signalov lakote kot način odločanja, kdaj jesti in kdaj prenehati, za nekatere morda ni revolucionarno, za druge pa je povsem nov koncept. Spoznajte intuitivno prehranjevanje, idejo, ki zavrača prehransko kulturo in temelji na tem, da najprej spoznate svoje telo in šele nato sprejemate odločitve o hrani. Preberite na Polet.si