Poročilo, ki so ga tudi tokrat naslovili »Trajno = Sijajno«, namreč na kreativen in inovativen način na enem mestu celostno in sistematično predstavlja prizadevanja podjetja na področju upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Dokument razkriva ključne informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih pristopih ter ciljih in dosežkih podjetja za poslovni leti 2020 in 2021.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija