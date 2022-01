K9 iskanje pogrešanih živali: v dveh letih domov pomagali več kot 40 psom

Še posebej v decembrskem času in prve dni januarja se mnogo živali, zlasti psov, zaradi uporabe pirotehničnih sredstev prestraši in zbeži od doma. Takrat je tudi čas, ko imajo člani skupine »K9 iskanje pogrešanih« največ dela. S svojimi psi se lotijo iskanja pobeglih in prestrašenih živali ter pomagajo lastnikom, ki jih vse pogosteje pokličejo na pomoč ali za nasvete.

Več na deloindom.si.