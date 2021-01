Juhuhu, sneg je tu!

Brez sank

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Brez kepanja in postavljanja sneženega moža ne gre. FOTO: omgimages/Getty Images

Zabavne igre

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Le kdo ne uživa med spuščanjem po belih strminah? FOTO: Getty Images



večja vreča za smeti

srednje velika kartonska škatla

močan širok lepilni trak (40 x 48 mm)

škarje

olfa nož

Prva stvar, na katero pomislimo, ko gremo z otroki na sneg, je sankanje, dinamična zabava za staro in mlado. Če si želite, da bi otroci zvečer brez ugovarjanja zaspali ob uri za v posteljo, je sankanje zagotovo dejavnost, ki vam bo to zagotovila, saj bodo najmlajši ob njej lahko porabili vso neizmerno energijo. In naj vam to, da nimate sank, jih nimate dovolj za vse otroke ali pa ste nekje, kjer jih ravno nimate pri roki, ne pomeni ovire.Povsem uporabne lahko naredite iz kartonaste škatle in vreče za smeti. Potrebovali boste eno črno, čim močnejšo in čim večjo vrečo za smeti, srednje veliko kartonsko škatlo (velikost naj ustreza meram uporabnika) in močan širok lepilni trak (40 x 48 mm). Za izdelavo potrebujete še škarje in olfa nož. Razrežite škatlo tako, da boste iz nje oblikovali pravokotno podlago iz dveh plasti kartona: položite ju drugo na drugo in čim bolj čvrsto prilepite. Poleg robov, ki jih zalepite skupaj, pritrdite nekaj kosov lepilnega traku tudi počez, lahko tudi okoli in okoli kartona.Pomembno je, da konstrukcija ne bo razpadla, ko se boste spuščali po hribu. Ko ste utrdili kartonski del, ga oblecite v vrečo za smeti. Obrežite vrečo in jo prilepite tako, da bo napeta in se ne bo nagubala. Vrečo z lepilnim trakom nepredušno zaprite, da se karton med sankanjem ne bo mogel zmočiti. Najbolje bo, če bodo zlepljeni robovi vreče na zgornji strani sank. Sprednjih 5 cm prepognite za 45 stopinj, tako da bodo spredaj rahlo ukrivljene proti uporabniku. Po želji jih okrasite s pisanimi lepilnimi trakovi.Domače sanke lahko nastanejo tudi iz različnih predmetov, ki jih že imate in ki ne zahtevajo nobenih predpriprav.Za spust po zasneženem hribu lahko uporabite kar banjico za dojenčka, primerno veliko plastično škatlo za shranjevanje, odsluženo spalno vrečo, šotorsko platno, napihnjeno zračnico (zračnica traktorja ali kamiona je odlična izbira, otroci pa imajo takšno spuščanje po snegu pogosto še raje).Udobne sanke nastanejo, če v vrečo za smeti zavijete pasje ležišče, če vam le vaš štirinožni prijatelj tovrstnega izposojanja ne bo preveč zameril, ali pa si pod zadnjico preprosto namestite blazino z vrtnega pohištva, ki jo ovijete v vrečo za smeti.Sicer pa se na snegu lahko igramo vse, kar se v naravi tudi sicer, le nekoliko se prilagodimo razmeram. Med dvema ognjema na primer tako, da snežna kepa nadomesti žogo. Razdelite družino v dve ekipi (če imate dovolj članov), ki ciljata druga drugo. Ko igralca zadene nekdo iz druge ekipe, mora iz igre, razen če snežno kepo, ki leti vanj, ujame – v tem primeru mora iz igre metalec. Igra se nadaljuje do trenutka, ko eni ekipi zmanjka igralcev.Se spomnite igre iskanje zastave? To izdelajte iz kosa tkanine in paličice. Nekdo naj zastavo, medtem ko drugi mižijo, zakoplje v sneg tako, da ven gleda le majhen kos tkanine. Zmagovalec je tisti, ki jo prvi najde in izkoplje.Igrate se lahko tudi ciljanje snežaka. Postavite majhnega snežaka nekam na višino, na ne previsok zid (če ga ni v bližini, ga naredite sami iz snega). S kepami ga ciljajte, dokler ga ne podrete. Zmaga tisti, ki mu uspe spraviti še zadnje sledi snežaka z zidu.Če se igrate na domačem vrtu, lahko sneg postane platno za ustvarjanje. Po njem lahko rišete z jedilnimi barvami, ki niso strupene in ne uničujejo narave. Na snegu se je mogoče igrati tudi staro ulično igro ristanc.