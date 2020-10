Juhu, počitnice! Kako se dobro zabavati doma? (VIDEO)

Letošnje jesenske šolske počitnice zaradi epidemije koronavirusa šolarji preživljajo doma. A kaj bodo počeli ves teden, zlasti ob slabem vremenu? Tukaj je nekaj predlogov za aktivnosti, ki se jih lahko lotite skupaj ali pa jih z njimi zaposlite, medtem ko morate sami delati od doma.Dobro je, da si skupaj vnaprej pripravite urnik aktivnosti, ki se ga držite čez dan, skupaj lahko oblikujete tudi jedilnik. Lotite se stvari, za katere velikokrat ni časa: naučite jih praktičnih stvari, kako zagnati pralni stroj, zložiti perilo in pripraviti kosilo. Lahko se poglobite v družinsko drevo in si vzamete čas za družabne igre, tudi splet in televizija ponujata kopico poučnih in koristnih stvari, ki si jih lahko ogledate. Dejanski obisk muzeja lahko v nekaterih muzejih že zamenja tudi virtualna tura. Namesto da greste v gledališče, si lahko ogledate posneto predstavo.