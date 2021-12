Jožica, kje si b'la?

Kot smo lahko ugotovili v zadnjem času, Xiaomi ne izdeluje samo pametnih telefonov in ur, ampak ima konkretno ponudbo pametnih naprav oziroma naprav iz sveta interneta stvari (angl. internet of things ali IoT): od televizorjev in električnih skirojev prek brezžičnih usmerjevalnikov in kamer do sesalnikov, zračnih cvrtnikov, čistilnikov zraka in prenosnih radiatorčkov. Pa še kaj bi se našlo.

Robotski sesalnik xiaomi mi robot vacuum-mop P se je odlično znašel med nogami mize in stolov. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

V resnici to kitajsko znamko marsikdo še najbolje pozna po skirojih, ki so se kar uveljavili v naših krajih, medtem ko se je distribucija telefonov šele dobro uredila.

Robosesi

Potem pa so tukaj še robotski sesalniki. Znamk, ki izdelujejo robosese, je veliko. Nekatere so poceni in zanič, druge odlične, a drage, Xiaomi pa – tako kot povsod – lovi ravnotežje med ceno in kakovostjo. Njegova modelna paleta je kar konkretna, po domačih ploščicah in parketu pa se je podil model mi robot vacuum-mop P, ki spada v sredino ponudbe in za katerega je treba odšteti okoli tristo evrov.

Jožica se predstavi

Ker ima tale sesalnik dolgo in nerodno ime, je pri nas doma hitro dobil vzdevek: Jožica. In naša nova hišna pomočnica se je kojci lotila dela. Po enostavnem postopku spoznavanja s telefonom in domačim brezžičnim omrežjem je sledila prva "vožnja".

Jožica je odkrivala svoje delovno okolje in kmalu izdelala svoj zemljevid. Ko smo jo poslali še malo po drugih sobah, smo hitro dobili natančen načrt etaže, ki smo jo lahko razdelili na posamezne dele, denimo, na TV-kotiček, jedilnico, kuhinjo, predsobo in kurilnico. Prostore se da ločevati in združevati ter premikati meje, kar olajša pospravljanje točno določenega konca stanovanja, denimo v kuhinji in jedilnici po zajtrku ali pa v predsobi, ko se mularija nagnete notri z umazanimi čevlji.

Sesanje in brisanje

Jožica ni le sesalnik za prah, ampak tudi pomična krpa. Če posodico za smeti zamenjamo s priloženo kombinirano posodico za mokro čiščenje, v katero nalijemo nekaj vode, in na sesalnik pritrdimo še krpo, bo Jožica še pobrisala tla. Zraven lahko še sesa prah.

Do posodice za smeti pridemo preprosto z zgornje strani.

A v posodico damo le vodo brez čistil, na kar nas proizvajalec tudi opozori. Glavna posodica za smeti ima tri decilitre prostornine, tako da jo je treba izprazniti vsakih nekaj sesanj. Dražji modeli Xiaomijevih robosesov imajo tudi polnilno-praznilne postaje, podobno kot pri iRobotu.

Dobrodošla pomoč

Moč sesanja sicer ni gromozanska (v povprečju so klasični sesalniki nekako desetkrat močnejši od robotskih), a sesalniku pomagajo krtačke, ki dobro opravijo svoje delo. Menda Xiaomijevi robosesi dobro pobirajo tudi dlako hišnih ljubljenčkov, česar ne morem potrditi, lahko pa povem, da je Jožica lepo pospravila hčerine dolge lase.

senzorjev skrbi za njegovo pravilno delovanje in premikanje.

Če imamo v družini dolgolase zverinice, je dobro vsake toliko časa malo očistiti krtačo, saj se lasje lahko ovijejo okoli nje. Jožica najlepše očisti keramične ploščice, a tudi na parketu se dobro obnese.

Še nekaj tehnikalij

Xiaomi mi robot vacuum-mop P ima kar dvanajst vgrajenih senzorjev, med katerimi je glavni laserski merilnik razdalje, ki nenehno preverja okolico, pomaga pa mu še vrsta drugih senzorjev, med katerimi lahko izpostavim senzor za zaznavanje in preprečevanja padca po stopnicah. Jožica je sama dojela, kdaj ima prazno baterijo, in se vrnila na polnilno mesto, če se je znašla pred nepremostljivo oviro, se je ustavila in nehala delati, seveda pa je vedela, katero posodico za smeti ima vstavljeno, in še kaj.

Dobro je opravljala svoje delo.

Na delo se jo lahko pošlje s pritiskom na gumb, še lepše pa jo je upravljati prek mobilne aplikacije. In da, to lahko storimo tudi iz službe, pri čemer ne bo sprožila alarma (če je tako nastavljen, seveda). Skratka, zelo uporabna naprava za zelo ugodno ceno.