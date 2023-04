John deere 8R 370: optimalen stroj za vsestransko uporabo

Traktorji john deere so bili lani tretja najbolj prodajana blagovna znamka med novimi traktorji v Sloveniji; kupci so kupili 125 novih, kar je 9,2-odstotni delež na trgu. John Deere je imel v letu 2021 za 44 milijard dolarjev (40 milijard evrov) neto prodaje in prihodkov, zaposlenih ima več kot 75.000 ljudi.

Serija john deere 8R

Serijo 8R proizvajajo v ameriški tovarni v Waterlooju. V njej je pet modelov z nazivno močjo med 206 in 302 kW (280 in 410 KM). Gre za kolesno serijo, izdelujejo pa jih tudi v gosenični izvedbi (8RT) in v izvedbi s štirimi posameznimi gosenicami (8RX). Traktorji 8R veljajo za optimalni stroj za vsestransko uporabo na poljih in udoben transport na cesti. Odlikuje jih izjemna kombinacija visoke vlečne moči, nizkih obratovalnih stroškov in vsestranskih lastnosti. Pri oblikovanju so sodelovali tudi strokovnjaki iz centra BMW DesignWorks iz Kalifornije.

8R370 v akciji: vleka dvorednega krtičarja EMRO na globini 100–110 cm.

Model 8R 370 tudi pri nas

Malo več bomo napisali o modelu 8R 370, ki je našel kupca tudi v Sloveniji. Gre za zelo velik in močan traktor za naše razmere, saj ima 272 kW (370 KM) nazivne moči. Z dodatno močjo IPM razvije 298 kW (405 KM) nazivne moči. Vgrajen ima autopowr menjalnik, lahko pa bi imel tudi e23 powershift. Z desetimi odstotki dodatne moči IPM razvije vlečno moč v višini 94 odstotkov glede na nazivno moč motorja, kar pomeni izredno skupno učinkovitost.

Notranjost kabine: dva monitorja na dotik, tretji zaslon v stebričku kabine, upravljalna konzola z glavnimi komandami in vozno ročico. Traktorist nima rok na volanu, saj traktor vodi navigacija.

Celotna dolžina traktorja je 6640 mm, višina pa je 3550 mm z gumami, visokimi 215 cm. Pri najožji nastavitvi koloteka je širok 2,55 m. Traktor je glede na svojo moč primerno velik, zato ima spredaj in zadaj vgrajeno kamero, ki traktoristu omogoča boljšo preglednost. Mogoč je priklop štirih kamer.

Sodobna kabina

Kabina je zelo prostorna; v oči padejo trije monitorji in komandna konzola na desni strani. Za dolgotrajno delo, čemur je ta traktor v osnovi namenjen, ima vrhunski sedež activeaea II s proaktivnimi antivibracijskimi funkcijami, masažnimi funkcijami, elektronskim krmiljenjem, ogrevanjem, ventiliranjem – hlajenjem, obračanjem sedeža za 65°, tremi oporami za noge. Traktor ima vgrajenih veliko asistenčnih sistemov, ki razbremenijo traktorista.