Jezni ptiči se vračajo: pernata druščina je zdaj spet na voljo

Ko so Jezni ptiči (angl. Angry Birds) leta 2009 doživeli premiero na operacijskih sistemih ios (Apple) in maemo (Nokia), si je verjetno le redko kdo mislil, da bodo v nekaj letih postali prva mobilna igra z milijardo prenosov. In uradno prva, ki so jo na pametnem telefonu igrali na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) v Zemljini orbiti.

Na voljo imamo osem epizod s skupno skoraj 400 stopnjami.

Jezni ptiči so v teh letih postali ena najmočnejših franšiz na svetu: igre so se razširile na vse platforme, po vsej obli so se odpirali zabaviščni parki, dobili smo dva celovečerna animirana filma, televizijsko serijo in stripe, da o igračah in drugih potrošniških izdelkih niti ne govorimo. Vse igre iz franšize Jeznih ptičev so bile prenesene več kot 4,5-milijardkrat!

A leta 2019 se je finski Rovio odločil umakniti originalne Jezne ptiče, igro, v kateri smo s fračo proti zelenim pujsom izstreljevali različne ptiče z različnimi razbijaškimi lastnostmi. Razlog je tičal v tem, da razvijalci niso mogli več slediti vsem mogočim različicam vseh operacijskih sistemov na trgu. Sicer pa je bilo dotlej na trgu že več kot dvajset iger na tematiko Jeznih ptičev, od variacij na klasično streljanje s fračo prek raznoraznih dirk do pokanja balonov in bolj družabnih iger.

A izvirnik je ostal v srcih ljubiteljev kot najboljša igra iz serije. Zato ni čudno, da je Rovio znova izdal prenovljeno igro, ki zdaj nosi naslov Rovio Classics: Angry Birds. Igra ni več brezplačna, saj je zanjo treba odšteti 99 centov, a v njej ni več oglasov in nakupov znotraj aplikacije, na voljo pa imamo vseh osem originalnih epizod s skupno skoraj štiristo stopnjami. In seveda tudi Mogočnega orla, ki ga lahko prikličemo brez doplačila in ki raztrešči prav vse pujse.

4,5 milijarde iger iz serije Angry Birds je bilo doslej naloženih na mobilne naprave.

A ko ga enkrat uporabimo, moramo počakati eno uro, da se vrne. Klasična igrica je na voljo tako za androidne telefone (od verzije 6 naprej) kot iphone (od iosa 13 naprej).