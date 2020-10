Jesensko sajenje za lep vrt spomladi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Spomladi nas bodo sadno, okrasno drevje ter grmičevje pozdravili s prvimi poganjki. FOTO: Max-kegfire/Getty Images

Prvi znanilci pomladi

Poskrbimo za trato

Čas za drevje



Ko se narava odene v pisane jesenske barve, je dobro razmišljati o tem, kakšen bo vrt spomladi. Prav jesenski meseci so vse do prve zmrzali primerni za sajenje rastlin, ki bodo prve v novem letu pognale bujno zelenje in pisane cvetove.Jesensko sajenje je primerno z več vidikov: zaradi pogostega deževja je lažje ohranjati primerno vlažnost tal, pred zimo posajene rastline v mrzlem delu leta razvijejo močan koreninski sistem in so odpornejše proti poletni suši, prav tako je manj verjetnosti, da bi jih napadli škodljivci. In kaj posaditi na gredice in zelenice?Narcise, hijacinte, tulipani, žafrani in podobne cvetlice so med prvimi znanilci pomladi. S pisanimi barvami vas bodo pozdravili, če boste njihove čebulice v zemljo položili tedaj, ko se narava odpravlja k počitku. Zdrave, na otip čvrste čebulice v izbranih kombinacijah posadite v dobro odcedna, s kompostom obogatena tla in spomladi vam bodo pričarale veliko veselje.Mačehe razveseljujejo v najrazličnejših barvnih odtenkih. Jeseni posajene dvoletnice vas bodo s cvetenjem pozdravljale že pred zimo ter znova v zgodnji pomladi. Posadite jih v rahlo, z organskim gnojilom obogateno zemljo. Pred morebitno zmrzaljo njihove korenine zaščitite z zastirko in poskrbite, da bo prst vlažna vse do tedaj, ko se temperature spustijo pod ledišče.Zdaj je tudi čas za sajenje cvetočih trajnic. Te uspevajo v odcedni, rodovitni, z organskimi gnojili obogateni zemlji, zato poskrbite, da bo podlaga, v katero jih boste posadili, dobro pognojena s kompostom ali uležanim hlevskim gnojem. Nekaterim trajnicam ustrezajo bolj kisla, drugim bazična tla, zato izbor prilagodite naravi dane prsti.Vseeno je, ali se boste odločili za polaganje travne ruše ali sejanje trave, če boste za trato poskrbeli jeseni, boste spomladi že lahko uživali v sadovih svojega dela. Nova semena posujte na dele, kjer bi želeli bujnejše zelenje, ali izkopljite poškodovane predele ter nanje položite travno rušo. Do zmrzali skrbite za dovolj vlage, posejano travo pa za zaščito pred pticami, ki rade pozobljejo semena, pokrijte s kopreno in s tem zagotovite tudi hitrejše kaljenje semen.Letni čas, v katerem se narava pripravlja na zimsko spanje, je idealen za sajenje sadnega in okrasnega drevja ter grmovnic. Jesensko sajenje ima več prednosti pred spomladanskim, ena od njih je, da se lahko rastline v hladnem obdobju leta dobro ukoreninijo ter so zato manj dovzetne za spomladansko in poletno sušo.V primerne sadilne jame za izbrana drevesa ali grmičke nasujte organsko gnojilo, ga zasujte s tanko plastjo zemlje in nanjo položite sadiko. Previdno, da ne poškodujete korenin, jo zasujte z zemljo. Rastlinam, zlasti drevesom, zagotovite primerno oporo ter jih po potrebi zalivajte vse do zmrzali in spomladi vas bodo sadno, okrasno drevje ter grmičevje pozdravili s prvimi poganjki. Tudi jeseni posajeno jagodičevje, denimo maline, robide, ribez, borovnice in aronija, bo do pomladi razvilo močne korenine in vas že naslednje leto razveselilo s prvimi sadovi.Do prve zmrzali lahko grmovnice razmnožujete s potaknjenci, ki se bodo v primernih razmerah do spomladi ukoreninili in dopolnili živo mejo ali vrt. Res pa je, da ob razmnoževanju s potaknjenci pričakovan rezultat ne bo tako hiter kot pri sajenju že ukoreninjenih rastlin.