Jesenski trendi notranje opreme

Tu je jesen in z njo jesenski trendi opremljanja bivalnih prostorov. Če razmišljate, da bi dom le malce osvežili, ali če ste pred celovito prenovo njegove podobe in bi bili radi v koraku s časom, se boste morali vrniti v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Kajti sodba je padla: letošnji jesenski trendi se nostalgično spogledujejo s časom širokih džins hlač, pisanih srajc ter otrok cvetja. Kako torej v skladu z njimi opremiti dom?

Drzne barve

Spet bo priljubljena oranžna. FOTO: Marslasarphotos, Getty Images

Vračajo se barve, kot so zelena, gorčično rumena, oranžna, oker, ter naravni materiali: ratan in bambus. Kar zadeva barve: že vse leto 2022 je v ospredju zelena, zato poudarek na njej ni nobeno presenečenje, je pa res, da jesenske kombinacije vključujejo predvsem zamolkel žajbljev odtenek, ki se kot detajl ali kot prevladujoča barva pojavlja domala povsod: na kuhinjskih omaricah, v kopalnicah, na stenskih oblogah ter na dekorativnih tkaninah.

Resasti detajli

Resice so bile v preteklosti priljubljene, še preden si je Elvis Presley z njimi okrasil oblačila, nov trend pa napoveduje njihovo vključevanje v notranjo opremo. Kako z njimi popestriti dom? Začnite počasi in ne pretiravajte, a če si boste omislili z resicami polepšane namizne luči, posteljna pregrinjala, zavese ali prte, to jesen zagotovo ne boste zgrešili.

Eden najbolj opaznih trendov notranje opreme to jesen je uporaba naravnih materialov.

Stenska dekoracija s pladnji

Starinska posoda je lepa in letošnjo jesen moderna dekoracija. FOTO: Okskaz, Getty Images

Še en star ter nekoliko pozabljen trend notranjega opremljanja so dekorativni stenski krožniki in pladnji. Ena najboljših stvari pri tem je, da jih je v opremo doma, zlasti kuhinje, mogoče umestiti na nešteto načinov in v neskončno oblikah ter vzorcih.

Naravni materiali

Eden najbolj opaznih trendov notranje opreme to jesen je uporaba naravnih materialov. Od že omenjenih bambusa in ratana do detajlov in večjih kosov iz naravnega lesa ter dekorativnih elementov neposredno iz narave. V skladu z letnim časom v ospredje stopajo buče in drugi darovi narave ter glina, naravni kamen, koruzne luske, tudi volna v obliki pletenin, zlasti karirastih vzorcev. Skratka, vsi materiali, ki nas obdajajo na prostem, se selijo v naše domove.

Vzorci šahovnice

V ospredje stopajo vzorci šahovnice v različnih barvnih kombinacijah. FOTO: Brillianteye, Getty Images

Smernica, ki bo letošnjo jesen opazna povsod, je vzorec v obliki šahovnice: pojavljal se bo na tleh, na stenah, kot detajl na pohištvu. Najbolj trendovski osnovni barvi pri tem sta bledo zelena in bela, a niti druge kombinacije niso izvzete, vendar notranji opremljevalci opozarjajo na previdnost in premišljenost pri vključevanju tega vzorca v notranjo opremo, da prostor z njim ne bi deloval preveč nasičeno in utesnjeno.

Temno leseno pohištvo

Svetlejše odtenke pohištva izpodrivajo temnejši toni lesa. FOTO: Lilas Gh, Getty Images

V zadnjih letih je bilo modernejše pohištvo bledih barv, ki jih je narekoval skandinavski pridih, letošnjo jesen pa se vračajo temnejši toni lesenega pohištva. Bele lakirane mize in omare že nadomeščajo kosi temnejšega lesa. Zlasti temno rjavi leseni detajli ali celi kosi znova prihajajo v ospredje in se pojavljajo povsod –​ tako na pohištvu kot talnih oblogah in lesenih stropih.

Starinske posode

In še zadnji detajl: starinske posode unikatnih barv, oblik in teksture. Vsak kos je drugačen, po svoje zanimiv ter ustvarja občutek topline in domačnosti.

Vračamo se v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja.

Naj bo v obliki starinskih vaz, posod, vrčev ali drugih pripomočkov, ki so se nekoč uporabljali v domovih. Pobrskajte po podstrešju ali po babičini kleti. Zagotovo boste našli starinski kos, ki odlično sovpada z letošnjimi trendi jesenske dekoracije bivalnih prostorov.