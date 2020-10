Jesenske kraljevske igre

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Krona ali venec, oboje je čudovito! FOTO: Ekaterina Senyutina/Getty Images

Potrebujemo



najlepše odpadle liste, primerno posušene,

kuhinjsko vrvico,

debelejšo šivanko,

škarje,

barvo v pršilu,

krep ali kolaž papir

Kupi nagrabljenega jesenskega listja imajo nedvomno tudi ustvarjalni potencial – ste kdaj pobrskali po njih in si shranili najlepše primerke? Ali pa med sprehodom s pisanih tal pobirali velike živobarvne liste dreves, ki se pripravljajo na zimo? Če sta odgovora pritrdilna, vas ustvarjalna žilica nedvomno priganja k izdelovanju čudovitega jesenskega okrasja, zakaj pa ne! In kar je še najbolje, pri tem bodo z veseljem priskočili na pomoč tudi najmlajši člani gospodinjstva: ker boste med krompirjevimi počitnicami, ki se začenjajo že ta konec tedna, skoraj gotovo doma, se skupaj podajte na likovno dogodivščino.Najprej pa na sprehod v gozd ali pa brskanje po jesenskem vrtu. Nabrati je treba čim več raznovrstnega in raznobarvnega listja, ki ga potem nežno zložimo na časopisni papir in posušimo. A ne preveč, da ne bo prekrhko! Izdelali bomo namreč krono (ali več njih) za gozdne pustolovce, zato izberemo bolj čvrste liste. Pripravimo debelejšo šivanko in kuhinjsko vrvico. Listom odrežemo peclje. Začnemo prebadati liste drugega za drugim in jih nizati na vrvico, ki jo prej ovijemo okoli otrokove glave in odmerimo primerno dolžino (pustimo nekaj več, da lahko konca krone zvežemo). Nizamo jih v poljubni gostoti, priporočamo pa takšno zaporedje, da bo krona kar se da pisana in razgibana. Na vsakem koncu naredimo vozliček in nato zvežemo okoli otrokove glave. Krono naj si izdela vsak družinski član in naj se jesenske grajske igre začnejo! Hm, ko bi le kje v gozdu našli primerno palico za žezlo in drevesni hlod ali pa štor za prestol ...Jesensko listje pa lahko poteši tudi naše dekorativne apetite. Izberemo najlepše primerke in jih pobarvamo s pršilom, denimo z zlatim in srebrnim, natančno, z vseh strani. Ko se posušijo, jih po enakem postopku kakor pri kroni nanizamo na vrvico in povežemo v venec, ki lahko krasi naša vhodna vrata. Pobarvane in bleščeče liste lahko uporabljamo tudi kot samostojno okrasje, denimo, enega ali dva dodamo v skledo s sadjem ali vazo, lahko jih zalepimo na poštni nabiralnik, na okna, balkonska vrata, položimo na kavno mizico ...Če pa se zavoljo pandemije raje zadržujemo v varni notranjosti doma, si lahko jesensko motiviko pričaramo tudi iz kolaž ali krep papirja. S škarjami izrežemo poljubno obliko jesenskega listja, kar lahko izkoristimo tudi za učno uro naravoslovja in obnovimo poznavanje listavcev s knjigo, ter sledimo zgornjim napotkom.