Jesenske cvetlice za čudovite šopke (FOTO)

Dodobra smo že zakorakali v jesen in povsod nas obkrožajo topli barvni toni, v stanovanjih diši po cimetu in jabolkih, vlogo glavnega dekorativnega elementa pa so zaigrale buče. A te še zdaleč niso edini okras, ki lahko v zavetje štirih sten in na balkone ter terase prikliče jesensko vzdušje. To zmore tudi cvetje, ki se zdaj bohoti na gredicah ali je na voljo v cvetličarnah in iz katerega nastajajo čudoviti šopki iz zgolj ene vrste ali iz mešanice rož. Oglejmo si nekaj najlepših in najhvaležnejših.

Petelinji greben je dobrodošla popestritev šopkov. FOTO: Wirestock/Getty Images

Dalije cvetijo v mnogo barvah, oblikah in velikostih. Lepe so na pogled in z njimi je mogoče tvoriti različne kombinacije, poleg tega imajo močan simbolni pomen, saj naj bi označevale trajno vez med dvema osebama. Zato so pogosto sestavina poročnih šopkov, nepogrešljive pa so tudi v jesenskih aranžmajih.

Naslednja jesenska lepotica ima malce neobičajno ime: petelinova roža ali petelinov greben. Na pogled zanimiva enoletnica izvira iz Indonezije in cveti pozno v jesen, po obliki socvetja pa spominja na, kot pove njeno ime, petelinovo rožo. Očara v različnih barvah od rumene do intenzivno rdeče in je odlična za oblikovanje različnih kombinacij cvetličnega okrasja.

Za daljšo obstojnost Odtrgane jesenske cvetlice bodo zdržale dlje, če jim boste stebla pristrigli pod kotom 45 stopinj in jih, preden jih boste postavili v vazo, na hitro oplaknili z vročo vodo. S steblov odstranite liste, ki bi bili pod gladino, vodo pa redno menjajte, za daljšo obstojnost ji lahko dodate nekaj kapljic vodke ali pol tablete aspirina.

Oranžni cvetovi, ki so videti kot lampijončki, rastejo tudi v gozdu. Fizalis se lepo poda v jesenske šopke, lahko je tudi samostojen okras, in kar je najboljše: če ga boste posušili, boste dobili trajno dekoracijo, saj tudi suh s svojo živahno barvo popestri dom.

Brez aster si ni mogoče predstavljati vrta v tem delu leta. Čudovito je opazovati, koliko žuželk, zlasti čebel, se sladka na njihovih cvetovih, ki so najrazličnejših odtenkov, oblik in velikosti ter nepogrešljiva sestavina šopkov.

Proteja popestri namizne dekoracije v obliki ikeban.

Res je, da so pri nas krizanteme tradicionalno povezane z dnevom mrtvih in so glavni okras grobov, a dobrodošle so tudi v šopkih, s katerimi okrasite dom. Po svetu namreč prinašajo povsem drugačno simboliko: na Japonskem je ta roža državni simbol, v Avstraliji ne sme manjkati v šopku mami za materinski dan, v stari Grčiji je bila simbol deviškosti. Barvna paleta, v kateri cvetijo, je neskončna, trpežne cvetlice na vrtovih razvajajo vse do prve slane in škoda bi bilo, če bi z začetkom novembra pozabili nanje.

Anemone so na pogled nežne, saj njihova stebla delujejo krhka, cvetovi pa občutljivi. Obstaja jih več vrst, tokrat govorimo o jesenskih, ki se na vrtu razmnožujejo same ter očarajo s cvetovi pestrih odtenkov in oblik.

Krizanteme so pri nas tradicionalno povezane z dnevom mrtvih, a so čudovite tudi v šopkih.

Proteja je grm z vedno zelenimi listi, ki ne prenese ekstremnega mraza, zato ga je pozimi priporočljivo postaviti v notranjost, a očara z izjemno zanimivimi socvetji: koničasti cvetni lističi obkrožajo številne drobne cvetove. Domovina proteje je južna Afrika, ob pravilni negi uspeva tudi pri nas in popestri jesenske namizne dekoracije v obliki šopkov ali ikeban.