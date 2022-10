Jesenska dekoracija: pisana zavesa iz listja (FOTO)

Jesen je poseben letni čas. Res je, da se je poletje poslovilo, kar marsikoga navdaja z žalostjo in nostalgijo, a tudi jesen ima nedvomno svoj čar in razvaja z vonji, okusi ter odtenki. Drevesa in grmovnice začno spreminjati barve, poletno zeleno nadomestijo živahno rdeči, vpadljivo rumeni in umirjeno rjavi odtenki.

Namesto svežega cvetja FOTO: Smartha_martha/Getty Images

Jesensko listje je nedvomno čudovito, a ne le v naravi, z njim lahko popestrite tudi notranjost in zunanjost doma. Kot samostojen okras ali v kombinaciji z drugimi jesenskimi darovi narave: bučami, kostanji, raznimi plodovi in vejami. Skratka, jesenska narava ponuja veliko materialov za ustvarjanje lepih in hkrati poceni okraskov. Tu je nekaj idej.

Pisano listje lahko spremenite v lep venček za vhodna vrata. Večje liste preprosto nanizajte na žico, to pa zvijte v krog ali iz prožnih vej oblikujte obod in nanj pritrdite sezonske okraske. Listom dodajte vejice jerebike, bodike, šipka ali drugih jesenskih jagod, mednje lahko z lepilom pritrdite kakšen oreh, lešnik ..., veliko je materiala in idej za izdelavo ličnega jesenskega venčka, s katerim okrasite vhodna vrata ali mizo.

Pisano jesensko listje lahko uporabite za namizno dekoracijo, jesenski aranžmaji bodo nedvomno očarali vse zbrane pri kosilu ali večerji. Za namizno dekoracijo listje uporabite na več načinov, tisto z daljšimi peclji oblikujte v majhne šopke živahnih barv. Iz kombinacije listja, vejic in jesenskih podov lahko oblikujete lepo namizno ikebano. Z listjem okrasite svečnike, tako da jih nanje pritrdite z vrvjo ali okrasnim trakom. Pisano listje v nizki posodi je lična posteljica, v katero položite jabolka, hruške, kakije, kakšno manjšo bučko, torej jesenske dobrote.

Večje liste nanizajte na žico, to pa zvijte v krog in nanj pritrdite sezonske okraske.

Za malce drugačno okrasitev iz listja in vrvice izdelajte obešanke, ki jih lahko obesite na stene ali na vrata doma: na vejo nanizajte vrvice in nanje prilepite izbrano listje, ki bo, ko boste vejo pritrdili na steno ali na obod vrat, prosto padalo proti tlom in pričaralo jesensko zaveso ter z njo letnemu času primerno vzdušje v zavetju štirih sten.

Prihaja čas, ko bodo z vidika dekoracije v ospredje stopile buče. Namesto klasičnega rezbarjenja ali poslikav jih okrasite z odpadlim pisanim listjem. Tega v buči kontrastnih barvah prilepite na osnovo in oblikujte barvne kombinacije ter vzorce, ki bodo nedvomno v skladu z letnim časom, hkrati bodo tako okrašene buče zdržale dlje kot izrezljane.

Listje z daljšimi peclji oblikujte v majhne šopke živahnih barv.

In še zadnja ideja za dekorativno uporabo listja – če bi radi obdarili ljubljeno osebo, darilce okrasite s tistim, kar jeseni ponuja narava. Dar, večji ali manjši, zapakirajte v škatlo primerne velikosti ali zavijte v običajni ovojni papir brez poslikav. Namesto teh darilo okrasite s pisanim listjem, pritrdite ga na površino, za še bolj estetski učinek lahko dodate kakšno perlico. Iz listkov lahko oblikujete nešteto kombinacij, od cvetov, podob živali do bolj abstraktnih likov. Tako zavito darilo bo v vsakem primeru nekaj posebnega.

Namizna dekoracija v duhu jeseni FOTO: Inna Dodor/Getty Images