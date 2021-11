Jesen v Sloveniji je posebna

Nekaterim je ta letni čas najljubši. Pokrajina se obarva v magične barve, ki v sončnih dnevih kar vabijo na dolge sprehode. Vonj po svežih pridelkih in jesenskih plodovih zapeljuje k okušanju novih jedi, medtem ko je nova letina vina izgovor za trkanje na dobro zdravje. Razlogov, zakaj raziskovati Slovenijo tudi jeseni, je veliko.

Še več namigov za jesenska doživetja vaš čaka na osrednjem turističnem portalu Slovenije: www.slovenia.info.

V mesto na kostanj

Vonj po sveže pečenem kostanju privablja v zgodovinska središča mest. Pojejte svojo merico na klopci in opazujte mimoidoče. Oglejte si katero od znamenitosti, zaradi katerih so stara mestna jedra posebna: mostove, ozke uličice, zanimive fasade stavb, trge, spomenike. Privoščite si kozarec mošta ali kuhanega vina.

Na zdravje z novim vinom

Pred koronskimi časi smo komaj čakali november, saj je prinesel mlado vino in z njim dogodke, na katerih smo okušali tudi domače kulinarične dobrote. Število in množičnost dogodkov sta okrnjena, vendar se lahko v manjši in s testi preverjeni družbi podate na butične obiske posamičnih vinskih pridelovalcev. Z mladim vinom postrežejo tudi v različnih restavracijah, gostilnah in na turističnih kmetijah.

Okušanje lokalnega

V Sloveniji veliko damo na svežo lokalno pridelano sezonsko hrano. Jesen je radodarna z različnimi pridelki in plodovi, ki jih številni kuharski mojstri in mojstrice spremenijo v inovativne specialitete. Obiščite kakšno dobro restavracijo in si privoščite posebno doživetje. Sloviti Michelinov vodnik je na seznam uvrstil kar 53 slovenskih restavracij, zdaj je čas, da jih obiščete. V nekaterih sprejemajo turistične bone.

Sprehod po zgodovini

Letos izdane turistične bone lahko unovčite tudi za obiske galerij in muzejev. Ob dnevih mrzlih jesenskih sapic in dežja se prileže potepanje po notranjosti ustanov, ki, posejane po celotni državi, skrivajo številne zanimive zgodbe preteklosti pa tudi izdelke sodobne ustvarjalnosti in miselnosti. Marsikaj novega in zanimivega vas čaka v bolj neobičajnih muzejih, kot so gasilski, alkimistični, solinarski ali premogovniški.

Iskanje odtenkov rumene in oranžne

Slovenija je raj za pohodnike, saj jim je namenjenih več kot 10.000 km označenih in urejenih pohodnih poti. Prenekatere lahko raziščete tudi jeseni in uživate v izjemnih toplih odtenkih barv pisanega listja in v slikovitih razgledih.

Po zdravje v terme

Gibanje na svežem zraku krepi imunski sistem, za dobro počutje pa poskrbijo tudi v številnih termah in naravnih zdraviliščih. Privoščite si podaljšan vikend savnanja, masaž in različnih neg, zaradi katerih boste lažje preživeli zimo. Tudi za tovrstno razvajanje lahko porabite svoje turistične bone.

Po zdravje in dobro počutje v terme in naravna zdravilišča Foto: Ciril Jazbec/slovenia.info

Sprehod po mestu odkrije nove prijetne kotičke. Foto: Dean Dubokovič/slovenia.info

Jesen s toplimi odtenki poskrbi za slikovite razglede. Foto: Iztok Medja/slovenia.info