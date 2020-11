Jesen v posodah

Okrasno zelje najdemo v več barvah, poleg vijolične, ki je najpogostejša, tudi belo in rumeno. FOTO: Svetlanais/Getty Images

Zasaditev v rumenih, rdečih in oranžnih odtenkih lahko dopolnimo tudi s kakšno bučo, ki bo še okrepila pridih jeseni.

Pri nakupu cvetja za jesenske zasaditve izberemo lepo cvetoče rastline.

Ljubitelji cvetja si ne morejo kaj, da ne bi vsakih nekaj mesecev obiskali kakšnega vrtnega centra in svojih balkonskih ali vrtnih zasaditev prilagodili letnemu času. Konec oktobra bo tako spet čas za spremembo za vse, ki še niso pohiteli ter cvetličnih korit že napolnili z jesensko vreso, mačehami, ciklamami in okrasnimi travami.Jesenske rastline se bodo najbolj izrazile v mešanih zasaditvah, poigramo se z rastlinami različnih višin in kombiniramo cvetoče z zelenimi. Veliko cvetočih rastlin, ki uspevajo pozno jeseni, se barvno ujema ali dopolnjuje, denimo ciklame in vresje, oboje se namreč ponaša s cvetovi v vijoličnih odtenkih, tudi okrasno zelje in mačehe najdemo v vijoličnih in rožnatih barvah, vse skupaj pa dopolnimo z zelenjem, denimo okrasno travo, če je v koritu zanjo dovolj prostora.Lahko pa se odločimo tudi za tople jesenske barve, kot so rumena, oranžna in rdeča. V tem primeru izberemo denimo rumene mačehe, rdeče ali bele ciklame, okrasne paprike, rdečelistne hojhere (ognjeni dež) in rumene krizanteme, ki jih prav tako lahko dopolnimo z okrasnimi travami, netreskom ali različnimi vrstami bršljanov. Takšno zasaditev lahko dopolnimo tudi s kakšno bučo ali storžem koruze, ki se bosta lepo podala k topli barvni kombinaciji ter ji še okrepila pridih jeseni.Poglede bo zagotovo pritegnila tudi kombinacija šaša, krizanteme, okrasne paprike, bršljana in irske rese, ki jih zasadimo v visoko in ne preširoko korito. Izberemo lahko tudi kombinacijo hojhere, perjanke, bele jesenske rese, homulice in tiarele.Pri nakupu cvetja za jesenske zasaditve je treba biti pozoren, da izberemo lepo cvetoče rastline, saj morata cvetlično korito ali gredica v vsej svoji lepoti zasijati takoj, pozno jeseni namreč ni časa, da bi čakali, da rastlina požene cvet, kot lahko to denimo storimo spomladi. Še posebno občutljive so gojene ciklame, okrasno zelje in krizanteme, ki dlje kot do prvega hujšega mraza ne bodo zdržale.Jesen je tudi pravi čas za sajenje trajnic. Opravila se večina sicer loteva spomladi, a mnogi so prepričani, da je jesen za to bolj primeren čas. Padavin je več, tudi megle, ki zrak še dodatno navlaži. Nižje temperature preprečujejo vodi, da bi prehitro izhlapela iz zemlje in listov rastline, hkrati pa tla še niso tako zelo ohlajena, kot bodo po mesecih zime, in koreninski sistem rastlin se bo lahko hitreje razrasel.